De Rossi dopo Roma-Feyenoord, conferenza stampa e interviste: rivivi la diretta

Zalewski: "Sapevo come calciare il rigore"

Zalewski: "I piensieri sono stati un po' ma ero tranquillo su dove battere il rigore. Li abbiamo provati e nella mia testa sapevo come calciarlo: il loro portiere spinge e sapevo di dover alzare un po' il pallone. Bene la prestazione? Bene è un parolone. Sono entrato e ho cercato di dare il mio meglio, ho scherzato con un membro dello staff dicendo che ogni quattro fuorigioco è un rigore decisivo, poi sono anche scivolato. Quando l'allenatore ti manda in campo devi essere subito cattivo, ultimamente questo mi sta mancando ma il mister mi sta dando fiducia e non ho timore. Vogliamo arrivare il più lontano possibile".

De Rossi: "Una vittoria molto romanista"

Questo il commento di De Rossi dopo la partita: "Bello ricordare tutto quello che è successo stasera, era la prima notte europea da allenatore. Nel primo tempo li abbiamo messi in difficoltà: un bel modo di vincerla per i nostri tifosi, molto romanista. Ci siamo scrollati di dosso molto fatalismo, noi abbiamo questi modi di dire come 'Mai na gioia'. Serve cambiare pagina, non siamo sempre i brutti anatroccoli, vinciamo anche noi. Svilar? Forte perché di testa è un ragazzo sereno, anche prima che giocava di meno. E' supportato dalla squadra e da Rui Patricio che è un uomo meraviglioso. Dietro i rigori non c'è solo studio e fortuna ma anche la sua elasticità. Pellegrini? Sono contento per lui, viviamo per queste serate anche se siamo solo agli ottavi ed è prestino per festeggiare. Ha vissuto momenti difficili in cui è stato messo in discussione. Mi trovo a dover ringraziare lo stadio, un po' anche mi vergogno ad andare sotto la sud, non volevo esagerare ma questa gente se lo merita. C'è stato un affetto gigante, cerco di essere il più freddo possibile ma non devono pensare che sia cambiato rispetto a quando aveva a 25 anni e saltavo sul cancello. Lavoro? Sono stra contento per quello che vedo calcolando il tempo che abbiamo avuto. La Roma non vinceva ai rigori dal 2002 contro la Triestina in cui avevo calciato per primo? Per me era come la Champions, era stata una bella serata, questa un pochino meglio. Mi piace sottolineare che avevamo sei rigoristi pronti, con Angeliño che è rimasto fuori da tiratori. Ogni partita ha la sua spiegazione, è vero che non teniamo al meglio i novanta minuti, poi dipende dalla situazione ma oggi siamo stati bravi, ci può stare ma dobbiamo capire perché non riusciamo a tenere il campo. In ogni caso al 120' tutti hanno fatto uno scatto sull'azione di Lukaku su cui il portiere ha fatto il fenomeno: significa che c'era ancora benzina e voglia".

Le parole di Svilar

Svilar: "Non ho parole, ho lavorato tutta la vita per questo momento. Mamma mia questo stadio, quando entro è sempre speciale. In questi momenti non sento pressione, ne ho parati due, potevano essere tre. Ho guardato con il mio allenatore Simone i rigoristi, sono andato tre volte nella direzione giusta. La fiducia di De Rossi si trasforma in una performance sul campo, lo ringrazio per questo"

Le possibili avversarie della Roma

Queste le teste di serie per il sorteggio degli ottavi di finale dell'Europa League e quindi le possibili avversarie della Roma. Ci sarebbe anche l'Atalanta ma secondo il regolamento due squadre dello stesso Paese non posso affrontarsi agli ottavi.

Bayer Leverkusen

Brighton

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

Villareal

West Ham

Roma qualificata gli ottavi come non testa di serie

I giallorossi non saranno nelle squadre teste di serie nel sorteggio che si terrà domani a Nyon (LEGGI QUI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE). Di seguito la lista delle altre non teste di serie.

Benfica

Milan

Friburgo

Qarabag

Sparta Praga

Marsiglia

Sporting Lisbona

Roma-Feyenoord 5-3 dcr (6-3 on aggregate)

Gara infinita in quel dell'Olimpico tra Roma e Feyenoord: dopo appena cinque minuti di gioco Gimenez ha aperto le marcature con un gol di spalla. La risposta dei giallorossi è arrivata con un tiro da fuori di Lorenzo Pellegrini per l'1-1. Nel secondo tempo la squadra di De Rossi ha recriminato un calcio di rigore per un contatto in area di rigore su El Shaarawy. Paura anche per Llorente, costretto a lasciare il campo in barella dopo un brutto scontro di gioco. Dopo i novanta minuti la gara è proseguita ai supplementari e poi ai calci di rigore in cui è stato decisivo Svilar con due parate.

