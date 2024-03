Pulisic e il tocco sul tiro di Leao destinato in rete: "Doverlo farlo..."

"Onestamente, potevamo fare di più. Dopo aver finito il primo tempo con un doppio vantaggio, mi aspettavo un secondo tempo con più ritmo, anche se poi abbiamo avuto subito due occasioni per fare il 4-1". Così Stefano Pioli a Sky Sport al termine di Milan-Slavia Praga 4-2 , gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa league . Pioli ha poi aggiunto: "Una buona vittoria, ma i nostri avversari hanno dimostrato di essere una squadra solida, energica, quindi il passaggio del turno è ancora tutto da conquistare".

Pioli dopo Milan-Slavia Praga 4-2

Pioli ha parlato dei due gol subiti: "Abbiamo commesso delle piccole distrazioni perché sono state più sbavature sulle respinte che errori. Il primo è stato un grandissimo gol, poi sul secondo si poteva fare un po' meglio. Loro si erano chiusi dietro già in undici, poi sono stati ancora più compatti in dieci, non è stato facile".

Pulisic sul gol allo Slavia Praga

Pulisic ha aggiunto: “Ho sentito istintivamente di toccare il pallone che Leao aveva indirizzato verso la porta, non ero sicuro che sarebbe entrata. L’importante è aver fatto gol come squadra alla fine. Andremo a Praga con un buon vantaggio, quello dei due gol di scarto, ma c’è una sensazione strana perché con un uomo in più avremmo potuto fare meglio in alcune fasi del match, soprattutto sui due gol subiti. Alla fine è stato importante vincere, poi penseremo al ritorno”.