Clamoroso Taylor: un giocatore vuole dargli il cinque e viene espluso!

Il Bayer Leverkusen rischia ma strappa la qualificazione al Qarabag , conquistando i quarti di finale di Europa League . Grazie ad una pazzesca doppietta di Schick nel recupero , la squadra di Xabi Alonso ha rimontato lo 0-2 iniziale chiudendo sul 3-2. Sui social, però, non è passato inosservato un particolare momento con protagonista l'arbitro Anthony Taylor , famoso per i suoi errori arbitrali specialmente nella finale della scorsa edizione di Europa League tra Siviglia e Roma .

Taylor illude un giocatore: poi arriva l'espulsione

Al 62° minuto il terzino del Qarabag Cafarquliyev ferma, fallosamente, un'azione pericolosa del Bayer Leverkusen. Il fischietto inglese lo punisce con un giallo, ma viene subito richiamato dal Var che gli fa notare come si trattasse di un fallo da ultimo uomo. Taylor rientra in campo e illude il giocatore: prima fa un segno con le mani che sembra indicare non ci sia nulla, con tanto di Cafarquliyev sollevato che cerca di dargli il cinque, ma poi estrae il rosso tra le polemiche dei giocatori del Qarabag e la delusione del terzino. L'episodio è diventato virale sui social per l'incomprensione tra l'arbitro e il giocatore.