ROMA - Missione compiuta per la Roma di De Rossi, che batte il Milan di Pioli anche al ritorno all'Olimpico e vola in semifinale di Europa League. Il derby italiano si chiude con un 2-1 davanti ai tifosi giallorossi, con le reti di Mancini (12') e Dybala (22') che decidono la sfida. Non cambia nulla il gol di Gabbia nel finale (85'). Rivivi tutti i gol, gli highlights e i momenti salienti della sfida.