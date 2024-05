Pellegrini carica la Roma: la risposta social della moglie

ROMA - Una manciata d'ore, poi andrà in scena il primo round della semifinale di Europa League tra la Roma e il Bayer Leverkusen, una corazzata che ha vinto il campionato in Germania e che non ha mai perso in questa stagione. Lorenzo Pellegrini si è avvicinato all'appuntamento con la storia caricando se stesso e l'ambiente giallorosso. Come? Postando una foto su Instagram dell'Olimpico strapieno. Nessun parola, solo uno scatto. E giù una valanga di like. Perché il fattore Olimpico esiste. Può fare la differenza anche stasera, in una partita dal coefficiente di difficoltà molto alto.