Pagelle Roma-Bayer, Karsdorp è un disastro: Smalling e Paredes soffrono troppo

De Rossi (all.) 6

Karsdorp “tradisce” anche lui come prima aveva fatto con Mourinho. La Roma non riesce a uscire dal palleggio del Bayer e dalla qualità di un’avversaria ormai ben rodata nella gestione di Xabi. Peccato, perché i giallorossi hanno avuto diverse occasioni per agguantare prima il pari e poi accorciare lo svantaggio: ora alla BayArena servirà la perfezione.

Svilar 5,5

Sul primo gol non può far niente, sul secondo resta a guardare la traiettoria insidiosa. Mette i guantoni più volte per respingere i colpi avversari.

Mancini 5,5

Regge come può il reparto arretrato nonostante la solita pubalgia che non gli dà pace. Anche lui non perfetto.

Smalling 4,5

Anche lui mette lo zampino sul gol del Leverkusen lasciando saltare indisturbato Adli. Fatica contro il falso nove e commette tanti errori.

Spinazzola 5,5

Quanta fatica a contenere Frimpong, ma è provvidenziale il suo doppio intervento davanti alla linea di porta e il taglio in area a chiudere appena prima del tentativo di Wirtz.

Karsdorp 4

Il solito Karsdorp. Inadeguato a giocare a certi livelli. Regala al Bayer il gol del vantaggio con un retropassaggio morbido e superficiale da far rabbrividire tutto lo stadio. Nella ripresa si dimentica il pallone davanti alla porta di Kovar. Esce tra i fischi dell’Olimpico.

Angeliño (17’ st) 5,5

Sul raddoppio tedesco si perde in area Frimpong. Si riscatta con il cross sul finale per Abraham.

Cristante 6

Mantiene la calma e il sangue freddo fino all’ultimo. Ottimo l’assist servito in area a Karsdorp. Ha un’occasione di testa, ma il pallone termina fuori.