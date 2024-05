Roma fuori dall'Europa League, il Siviglia provoca sui social

ROMA - Impresa solamente sfiorata dalla Roma nella semifinale di ritorno dell'Europa League sul campo del Bayer Leverkusen, che grazie al 2-2 in rimonta ha staccato il pass per la finale dopo la vittoria per 2-0 nel primo round all'Olimpico.

Grande delusione per i giallorossi, che al termine della sfida della BayArena hanno dovuto incassare anche la 'provocazione' social del Siviglia, vittorioso lo scorso anno a Budapest nella finale finita ai calci di rigore contro i capitolini allenati allora da José Mourinho. "Il Siviglia stringe la mano (gesto rappresentato con un'emoji, ndr) al Bayer Leverkusen per aver battuto la Roma in Europa League" è il post apparso sui profili social del club andaluso, che in bacheca vanta 7 Europa League. Ad alzare la prossima nella finale di Dublino sarà invece una tra il Bayer Leverkusen e l'Atalanta, che nell'altra semifinale ha avuto la meglio sul Marsiglia.