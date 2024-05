Atalanta, pazza notte di festa in hotel: De Roon a letto con la Coppa è virale

Una festa lunga una notte, destinata a continuare senza soluzione di continuità. L' Atalanta ha vinto l' Europa League e dormire è stato pressoché impossibile con l'adrenalina in circolo grazie al successo per 3-0 sul Bayer Leverkusen . All'arrivo in albergo il primo a scendere dal pullman è stato Gasperini , che ha chiesto: "È qui la festa?". A portare la Coppa nella struttura scelta per il pernottamento ci ha pensato Koopmeiners mentre una cassa diffondeva le note di "Everithings Gonna Be All Right" di Bob Marley e tutti cantavano.

Percassi e Gasperini cantano: "We Are the Champions"

Scatenati anche Gasperini e Percassi, che in hotel hanno intonato a squarciagola "We Are the Champions" dei Queen. Mentre tutti si chiedevano quale sarà il futuro dell'allenatore che ha condotto la Dea al successo più prestigioso della sua storia, la gioia del presente ha preso il sopravvento.

De Roon, foto a letto con la Coppa e messaggio del Comune di Gorle

All'indomani della vittoria nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen il capitano dell'Atalanta, Marten De Roon, ieri assente per infortunio, ha postato una foto con la il trofeo nel letto. "Ho mandato un messaggio a mia moglie dicendole che ero a letto con un nuovo amore" ha commentato con ironia ripetendo il classico rituale che capitani e leader come Lewandowski, Bonucci e Chiellini hanno alimentato nel corso degli ultimi anni tra successi di club e con l'Italia. Il tutto mentre il Comune di Gorle ha utilizzato uno dei tabelloni elettronici che vengono adoperati per le comunicazioni alla cittadinanza per un messaggio singolare: "È nostra Marten. Che pel de poia (pelle d'oca). Bendnkt (grazie)".