Gasperini sul futuro: "Devo scegliere tra una moglie con figli e una donna bellissima..."

DUBLINO - La tripletta di Lookman, il triplice fischio, la gioia infinita, il sogno che diventa realtà. E poi la coppa al cielo, la festa sotto la curva dei tifosi dell'Atalanta, l'emozione e gli occhi lucidi. Gasperini non la scorderà mai più una notte così, una notte in cui è salito sul tetto d'Europa portando sempre avanti le sue idee e il suo calcio. E adesso? Resta solo da scrivere il futuro .

Gasperini sul suo futuro

Inevitabile, dopo la partita, la domanda a Gasp sul futuro, ancora incerto e diviso tra permanenza a Bergamo dopo l'impresa storica dell'Europa League e l'addio dopo otto anni bellissimi. Ai microfoni di Sky lui ha risposto così: "Se resto? Adesso festeggiamo. Io sono in una situazione dove hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima, non so se il paragone regge (ride, ndr). Quanto bisogna aspettare? Non c’è da aspettare, queste cose si devono risolvere in pochissimo". Il Napoli è la donna bellissima che lo sta corteggiando da tempo, presto sapremo.