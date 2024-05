Atalanta e Gasperini da record: migliaia online per seguire l'aereo in diretta

L'Atalanta ha festeggiato tutta la notte a Dublino dopo la vittoria in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Un'impresa se si considera che i tedeschi non perdevano da cinquantuno partite e che un'italiana non vinceva in questa competizione da venticinque anni. Festeggiamenti che hanno invaso anche le strade di Bergamo durante la notte e a Orio al Serio.