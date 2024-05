Diretta Atalanta: Gasperini, festa a Bergamo con l'Europa League. Segui la giornata LIVE

Dopo lo storico successo in Europa League, l'Atalanta è pronta a prendersi l'abbraccio dei suoi tifosi. La squadra di Gasperini torna a Bergamo dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen in finale : segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

15:53

L'Atalanta è a Zingonia

L'autobus dell'Atalanta è arrivato a Zingonia: riparte la festa dei tifosi, accorsi a migliaia per abbracciare e ringraziare la squadra di Gasperini dopo la vittoria dell'Europa League.

15:45

Sofia Goggia: "Che bravo Gasperini"

"Siamo tutti accomunati da quell'identità che la gente di questa terra riesce ad avere, proprio perché siamo di Bergamo". Alla vigilia del viaggio a Roma, per esser ricevuta con tanti campioni dello sci di ieri e di oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Sofia Goggia si è presa una pausa da tifosa-cronista, in piazza a Bergamo la scorsa notte per festeggiare l'Atalanta. "Gasperini? È Gasperini, un ottimo allenatore. Sono felice per lui - dice all'Ansa la campionessa azzurra - Lo additavano come colui che non sapeva vincere una finale. È una persona con ottimi valori, mi piace molto".

15:40

Cristina Parodi: "Gasperini a vita"

"È stata una serata trionfale, una gioia immensa per tutta Bergamo e per noi di famiglia. Una grande soddisfazione, la dimostrazione che quando si crede davvero a qualcosa si vince. L'Atalanta e lo spirito dei bergamaschi incarnano questa determinazione e volontà, è stata un'impresa". Così a LaPresse la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi, tifosa atalantina commentando la conquista dell'Europa League da parte dei nerazzurri di Gasperini. "Purtroppo - spiega Parodi - non sono potuto andare allo stadio a Dublino, l'ho vista in tv da sola a Roma, dove sono ora per lavoro. Ma sentivo spesso al telefono i miei due emissari lì (il marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e il figlio maggiore), sentivo un tale casino. Mi è dispiaciuto non essere almeno a Bergamo ieri sera, chiamavo in contemporanea mia figlia piccola che è lì e si sentivano i boati a ogni gol. C'era voglia di farcela, di vincere. Col cuore ero lì. Giorgio anche era in dubbio se andare, è in campagna elettorale ma io l'ho spinto, gli ho detto che capita poche nella vita una serata del genere, è bello essere lì, un'esperienza bella anche da condividere con il figlio". Per una Dea che fa la storia, per Cristina Parodi ci sono due nomi su tutti: "Gasperini e Lookman", dice senza dubbio la giornalista. "Gasp lo conosciamo, è una persona speciale ed eccezionale. Si meritava questa soddisfazione grazie al lavoro incredibile che ha fatto. Tecnicamente e umanamente molto bravo. Lookman? Per lui penso sia stata la partita della vita". E sul futuro dell'allenatore, Parodi non ha dubbi: "Ovvio che tutti noi vorremmo rimanesse, ma so anche che il calcio ha delle sue logiche, percorsi, regole. Mi auguro di no, vorrei averlo a vita". Una serata che per molti è stata il simbolo definitivo del riscatto di Bergamo dopo la tragedia del Covid: "Non ci ho pensato - ammette Parodi - per noi il riscatto è stato già dopo il Covid, dopo quella sofferenza la città è migliorata e rafforzata ed è diventata anche Capitale della Cultura assieme a Brescia. Diciamo che la vittoria di ieri sera è stata la ciliegina sulla torta. Avere una squadra così bella e divertente da seguire che possa andare a conquistare l'Europa, dopo ieri Bergamo è ancora più speciale e vincente".

15:25

La gioia di Malagò

"Se ho festeggiato? Sì. Sono molto contento" per la vittoria dell'Atalanta in Europa League, "a Roma si dice tanta tanta roba, sotto tutti i punti di vista. Bravissimi". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò intervenendo ai microfoni de 'Un giorno da pecora' su Radio1. "Se ho parlato con qualcuno a Bergamo? Ho parlato con Sofia Goggia, che come popolarità" tra i tifosi "stravince su tutti", ha aggiunto.

15:10

I tifosi scortano il bus dell'Atalanta

L'autobus si muove a passo d'uomo per uscire dall'aeroporto di Orio al Serio: due ali di folla (oltre alle forze dell'ordine) scortano l'Atalanta festeggiando la conquista del primo, storico, trofeo europeo. "Gasperini resta a Bergamo" e "Grazie ragazzi", cantano i tifosi.

15:00

L'Atalanta sale sul bus verso Zingonia

Circa un migliaio di tifosi ha atteso lo sbarco dell'Atalanta all'aeroporto di Orio al Serio, sistemato oltre al recinzione del fondo pista. I vincitori dell'Europa League sono atterrati alle 14.25 con un charter per salire poi sul pullman della società e rientrare nella sede di Zingonia dove altri circa mille tifosi hanno atteso i giocatori. Dopo il primo abbraccio (a distanza) con i tifosi, tutta la squadra si è schierata fuori dal bus a ricevere l'applauso dei tifosi ricambiando con altri applausi. Ora Gasp e i suoi faranno rotta verso il centro sportivo.

14:50

I giocatori portano la coppa ai tifosi

Dopo essere scesi dall'aereo, Gasperini e i suoi giocatori portano la coppa dell'Europa League ai tifosi radunati appena fuori dalle recinzioni dell'aeroporto di Orio al Serio: "Venite sotto la curva", cantano i presenti. Ripartono applausi, cori e ovazioni per tutti i protagonisti dello storico successo europeo che a turno sollevano il trofeo al cielo.

14:45

La Uefa ringrazia Atalanta e Bayer

"La Uefa ringrazia di cuore l'Atalanta, il Bayer 04 Leverkusen e tutti i tifosi che hanno partecipato ieri sera alla finale di Uefa Europa League a Dublino. La vostra passione ed entusiasmo hanno creato un'atmosfera brillante, rendendo l'evento davvero indimenticabile". Lo fa sapere la Uefa in un comunicato dopo la finale di Dublino andata in scena ieri e vinta dai bergamaschi. "Un ringraziamento speciale va alla Federcalcio irlandese, alle autorità locali e a tutti i servizi che partecipano all'organizzazione della partita. Il vostro duro lavoro e la vostra dedizione sono stati determinanti nel far sentire tutti sicuri e benvenuti", prosegue la Uefa dicendosi lieta "di confermare che gli officiali di gara non hanno notato alcun incidente durante l'evento, il che testimonia la sportività e il rispetto mostrati da tutti i partecipanti. La Uefa resta impegnata a fornire la migliore esperienza possibile ai tifosi di calcio e il tuo incrollabile sostegno gioca un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo obiettivo. Grazie per aver reso la finale di UEFA Europa League 2024 un successo clamoroso".

14:36

La coppa è a Bergamo

L'Atalanta scende finalmente dall'aereo: la coppa è arrivata a Bergamo tra le braccia dei suoi capitani.