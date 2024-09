Roma, incredibile all'Olimpico: entra Saud Abdulhamid ed è boato

ROMA - La sfida tra Roma e Athletic Bilbao di Europa League ha visto finalmente il debutto di Saud Abdulhamid in giallorosso . Il terzino giallorosso era arrivato durante il mercato estivo dall'Al-Hilal , il club di Neymar e Milinkovic Savic, per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.

Roma, debutto per Saud: ovazione dell'Olimpico

Al 71° minuto della sfida all'Olimpico, Juric ha chiamato Saud Abdulhamid dalla panchina. Il terzino saudita ha preso il posto di Celik, uscito dolorante. Tanto entusiasmo per il debutto di Saud, accolto dai tifosi dell'Olimpico con un'ovazione per la sua prima partita in maglia giallorossa.