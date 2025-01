Quanto ha guadagnato la Roma con la qualificazione in Europa League

ROMA - Da questa stagione l'Uefa ha deciso di aumentare i vantaggi economici per i club che ottengono risultati nelle coppe europee e il successo della Roma con l'Eintracht Francoforte , che vale la qualificazione ai playoff di Europa League, conta anche per le casse del club giallorosso che mette già a bilancio un importante 'tesoretto'. Per la prima fase della competizione infatti, è stato previsto un premio di 450 mila euro a vittoria e di 150 mila a pareggio, meritocratico saldo da sommare alla quota di partenza ed al bonus previsto a seconda del posizionamento in classifica.

Il 15ª posto conquistato dai giallorossi nel maxi-girone è frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte che valgono 1,8 milioni, che sommati ai 4,31 milioni di ingresso e ai 300 mila euro destinati ai club piazzatisi tra la nona e la ventiquattresima posizione, fanno 6,41 milioni di euro già incamerati dalla Roma di Ranieri.

Il passaggio del turno garantirebbe alla Roma l'opportunità di approdare agli ottavi di finale, il che significherebbe, conti alla mano, ricevere un altro milione e mezzo di euro. Di lì in poi, la fase ad eliminazione diretta prevederebbe: 2,5 milioni per chi si qualifica ai quarti, 4,2 per chi disputa la semifinale, 7 per chi approda in finale e 6 per chi la vince. Nel caso della Roma, un percorso netto garantirebbe dunque un itnroito attorno ai 30 milioni di euro.