Roma-Eintracht Francoforte diretta Europa League: segui la partita di oggi

La Roma ospita all'Olimpico l'Eintracht Francoforte nell'ultima partita del girone unico di Europa League . Sfida decisiva per i giallorossi che si giocano la qualificazione ai playoff del torneo. Reduci in Europa dalla sconfitta in trasferta contro l'Az Alkmaar, la squadra di Ranieri è costretta a fare risultato contro i secondi nella classifica generale. Segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:30

Eintracht, l'atmosfera dei tifosi a Roma

Cori e canti per i tifosi tedeschi arrivati nella capitale che si sono radunati a Villa Borghese prima di essere scortati fino all'Olimpico. Situazione sotto controllo fin dalla mattinata dopo i problemi della notte in centro.

20:25

N'Dicka: "Partita difficile ma siamo fiduciosi"

Nel pre partita ha parlato N'Dicka: "Arriviamo sereni alla partita per fare le cose bene. Eintracht? Partita difficile, loro vanno molto veloci nei contropiedi e sono anche fisici. Siamo fiduciosi".

20:20

20:15

20:10

Ranieri: "Pellegrini può fare la differenza. Vogliamo andare avanti"

Claudio Ranieri a Sky Sport: "Pellegrini titolare? Giocatore importante, ha grande tecnica e può fare la differenza. Da metà campo in avanti può fare gol e assist, corre e ci conto tanto. Al momento giusto credo che sia giusto metterlo in campo per fargli dare quello che sa dare. Conto tanto anche sull'esperienza dei ragazzi. Vogliamo fare bene e andare in avanti in Europa. I tifosi sono magnifici, dobbiamo dare il massimo per loro. L'Eintracht si chiuderà e ripartirà in verticale, sappiamo che sono bravi nelle transizioni. Noi sappiamo di avere un tallone d'Achille da questo punto di vista".

20:05

20:00

Eintracht Francoforte, la formazione ufficiale

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff; Chaibi, Bahoya; Ekitike. All. D. Toppmoller.

19:50

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. All. C. Ranieri.

19:45

Eintracht vs club italiani: i precedenti

Dall'altra parte, l'Eintracht Francoforte ha perso le ultime due sfide contro squadre italiane. Entrambe le sconfitte sono arrivate contro il Napoli di Spalletti, in occasione degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Mentre nelle precedenti 11 partite contro le italiane aveva vinto per sei volte, pareggiandone tre e perdendone due.

19:40

Roma, il bilancio contro i club tedeschi

Nella storia recente della Roma, le squadre tedesche hanno dato più di qualche problema. Nelle ultime 14 partite contro club tedeschi, i giallorossi hanno vinto solo tre volte: cinque pareggi e sei sconfitte. Anche se questa sarà la prima sfida in assoluto della Roma contro l'Eintracht Francoforte.

19:35

Fermati quattro tifosi romanisti

Dalle ore 16 circa sono oltre 2000 i tifosi dell'Eintracht che hanno raggiunto il meeting point di Piazza delle canestre da dove poi con le navette hanno raggiunto in sicurezza lo Stadio Olimpico. Nelle strade interne sono stati fermati quattro tifosi della Roma, di cui due minorenni, da equipaggi della Questura dopo una tentata fuga. I quattro hanno verosimilmente abbandonato caschi e altri oggetti, in merito ai quali sono in atto attività di bonifiche da parte della polizia. Per tutti sono in corso approfondimenti sull’accaduto.

19:30

Roma-Eintracht Francoforte, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Olimpico per ospitare l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Si sfida Roma ed Eintracht Francoforte: fischio d'inizio in programma alle 21.

Stadio Olimpico - Roma