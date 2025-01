Playoff Europa League: data e orario sorteggio, dove vederlo in tv

ROMA - Se la Lazio ( prima nonostante il ko a Braga nell'ultima giornata della fase campionato ) ha già centrato la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League, riservata alle prime otto classificate del maxi-girone, la Roma ( che ha chiuso 15 ª battendo l'Eintracht Francoforte all'Olimpico ) per raggiungerli dovrà passare dai playoff (riservati alle squadre che hanno chiuso tra la 9ª e la 24ª posizione) che mettono in palio altri otto pass.

Sorteggio playoff Europa League: data, orario e come funziona

Venerdì 31 gennaio (ore 13 a Nyon, in Svizzera, nella sede dell’Uefa) è intanto in programma il sorteggio che deciderà gli accoppiamenti di questi spareggi, in cui saranno di scena i giallorossi di Ranieri (qui le possibili avversarie) e dai quali uscirà la prossima rivale dei biancocelesti di Baroni (qui le possibili avversarie). Le teste di serie (quelle classificate dalla 9ª alla 16ª posizione) e le squadre rimanenti (arrivate tra il 17° e il 24° posto) verranno accoppiate prima del sorteggio: 9ª/10ª contro 23ª/24ª, 11ª/12ª contro 21ª/22ª; 13ª/14ª contro 19ª/20ª; 15ª/16ª contro 17ª/18ª. Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, SkySport.it, canale YouTube di Sky Sport e sul sito della Uefa.

Playoff Europa League, quando si giocano e dove vederli in tv

I playoff per determinare le squadre che raggiungeranno le otto già qualificate agli ottavi di finale dell''Europa League si disputeranno con partite di andata (il 13 febbraio) e ritorno (20 febbraio). A giocare il secondo round in casa saranno le otto teste di serie (quelle classificate dalla 9ª alla 16ª posizione, ognuna delle quali sfiderà una delle formazioni arrivate tra il 17° e il 24° posto). Ai playoff si potranno affrontare squadre della stessa federazione o che si sono già sfidate nel maxi-girone. Le partite dei playoff di Europa League verranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, ma saranno visibili anche in streaming su SkyGo e Now.

Europa League, dai playoff alla finale: tutte le date

Sorteggio playoff fase a eliminazione diretta: 31 gennaio

Playoff fase a eliminazione diretta: andata 13 febbraio; ritorno 20 febbraio

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali: 21 febbraio

Ottavi di finale: andata 6 marzo; ritorno 13 marzo

Quarti di finale: andata 10 aprile; ritorno 17 aprile

Semifinali: andata 1 maggio; ritorno 8 maggio

Finale: 21 maggio (stadio San Mames di Bilbao, Spagna)