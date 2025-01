Diretta sorteggi Europa League: playoff Roma, la Lazio scopre le avversarie

NYON (SVIZZERA) - Dopo i sorteggi di Champions League , a Nyon vanno in scena anche quelli dei playoff di Europa League con Roma e Lazio protagoniste : i giallorossi, grazie alla vittoria sull'Eintracht, sono entrati tra le 24 del girone unico e oggi (venerdì 31 gennaio) hanno scoperto l'avversaria dello spareggio: il Porto . I biancocelesti invece, già agli ottavi, il 21 febbraio sapranno se potranno incrociare proprio la Roma in un possibile derby al prossimo turno. Segui la cerimonia in diretta .

La Roma sfida il Porto dell'ex Juve Djalò

Il Porto in rosa ha due ex Serie A: Nehuen Perez, in prestito dall'Udinese, e Tiago Djalò, difensore in prestito dalla Juve che l'estate scorsa era a un passo dal vestire giallorosso. Poi l'affare, dopo le visite mediche, è saltato all'ultimo.

Cosa ha scoperto la Lazio con i sorteggi di oggi

Anche se non direttamente, la Lazio ha guardato interessata al sorteggio: ora i biancocelesti sanno che per evitare il derby agli ottavi (qualora la Roma dovesse superare gli spareggi) dovranno finire, il 21 febbraio, nella parte sinistra del tabellone, dove sfiderebbero una tra Ferencvaros e Viktoria Plzen. In tal caso, un derby sarebbe possibile solamente in finale.

Tutti gli accoppiamenti dei playoff di Europa League

Questo il quadro completo dei playoff di Europa League:

Ferencvaros-Viktoria Plzen

Porto-Roma

Twente-Bodo/Glimt

Fenerbahce-Anderlecht

Union SG-Ajax

Paok-Steaua Bucarest

Az Alkmaar-Galatasaray

Midtjylland-Real Sociedad

Roma nella parte destra del tabellone insieme a Mourinho

Dunque la Roma finisce nella parte destra del tabellone, la stessa del Fenerbahce di Mourinho, che i giallorossi potrebbero incrociare soltanto ai quarti.

+++ Sarà Porto-Roma ai playoff +++

Sarà Porto-Roma ai playoff. Il Ferencvaros invece, l'altra squadra che i giallorossi potevano incrociare, se la vedrà con il Viktoria Plzen.

Inizia il sorteggio di Europa League!

Inizia il sorteggio dei playoff di Europa League. Viene inizialmente deciso da quale parte del tabellone le squadre non teste di serie si posizionano, se a destra o a sinistra.

Pescherà Aduriz ai sorteggi, ex Athletic Bilbao

Sarà Aritz Aduriz, ex Athletic Bilbao, l'ambasciatore che pescherà le palline dalle urne decretando gli accoppiamenti dei playoff.

Sorteggio Europa League, spiegate regole e formule

E' iniziata la cerimonia. Prima di dare il via al sorteggio vengono ricordati il regolamento e la nuova formula di questa Europa League.

Tra pochi minuti inizia il sorteggio di Europa League

Ci siamo, tra pochi minuti inizierà la cerimonia dei sorteggi dei playoff di Europa League, prevista alle ore 13.

Lazio in attesa: il suo destino il 21 febbraio

La Roma conoscerà oggi la sfidante ai playoff. La Lazio invece, che è già qualificata agli ottavi, saprà la sua avversaria e da quale parte del tabellone starà soltanto il 21 febbraio, giorno dei sorteggi degli ottavi.

Roma, l'andata fuori casa

La Roma è testa di serie del sorteggio, dunque giocherà la prima partita fuori casa e il ritorno all'Olimpico.

Sorteggi Champions: svelate le avversarie di Juve, Milan e Atalanta

In attesa dei sorteggi di Europa League, sono state svelate le avversarie di Juve, Milan e Atalanta in Champions League.

Le date dei playoff di Europa League

I playoff della fase a eliminazione diretta si giocheranno nell'arco di due settimane:

Andata: 13 febbraio 2025

Ritorno: 20 febbraio 2025

L'Uefa confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari di inizio, la sera del sorteggio.

Le squadre ai playoff: Roma testa di serie

Squadre teste di serie

9. Bodo/Glimt (NOR)

10. Anderlecht (BEL)

11. Steaua Bucarest(ROU)

12. Ajax (NED)

13. Real Sociedad (ESP)

14. Galatasaray (TUR)

15. ROMA (ITA)

16. Viktoria Plzen (CZE)

Squadre non teste di serie

17. Ferencvaros (HUN)

18. Porto (POR)

19. AZ Alkmaar (NED)

20. Midtjylland (DEN)

21. Union SG (BEL)

22. PAOK (GRE)

23. Twente (NED)

24. Fenerbahce ( TUR)

Le possibili avversarie della Roma

In base al nuovo regolamento la Roma, piazzatasi 15ª, può pescare dall'urna di Nyon o gli ungheresi del Ferencvaros o i portoghesi del Porto. Qualora la squadra di Ranieri dovesse poi accedere agli ottavi, troverebbe una tra Lazio (1ª) e Athletic Bilbao (2ª).

A che ora e dove vedere i sorteggi di Europa League

Alle 13 a Nyon, in Svizzera, nella sede ufficiale dll'Uefa, prenderà il via la cerimonia dei sorteggi dei playoff di Europa League: ecco dove vederla live.

Nyon (Svizzera)