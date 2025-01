Sorteggi playoff Champions diretta: Juve, Milan, Inter e Atalanta scoprono le avversarie

Ci siamo, oggi l'urna di Nyon darà il suo responso. La Champions è già entrata in una fase cruciale , una strettoia per tre italiane su quattro. Incastri, formule e incroci di vario genere hanno messo Juve, Milan e Inter dalla stessa parte del tabellone - non sappiamo ancora se nel percorso “blu” o “argento”, come li chiama l’Uefa - mentre l’Atalanta viaggia per conto proprio. Leggi tutti gli aggiornamenti in diretta per scoprire le avversarie delle squadre italiane e non solo.

12:00

Sta per iniziare il sorteggio

Tutto pronto a Nyon, tra pochi minuti inizierà il sorteggio della massima competizione europea per club: segui tutti gli aggiornamenti con la nostra diretta e scopri in tempo reale le avversarie delle squadre italiane e non solo.

11:54

Squadre ai playoff: teste di serie e non

Teste di serie: ATALANTA, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco, MILAN, Psv Eindhoven, Psg, Benfica.

Non teste di serie: Monaco, Brest, Feyenoord, JUVE, Celtic, Manchester City, Sporting CP, Bruges.

11:50

Chi pescano Juve e Milan

Juve e Milan oggi potrebbero essere abbinate e sfidarsi subito l’11-12 febbraio e il 18-19, oppure spartirsi le olandesi: di nuovo il Psv per Motta, squadra battuta 3-0 a settembre ma capace di superare il Liverpool mercoledì sera, oppure il Feyenoord del tanto desiderato Gimenez per i rossoneri. Comunque vada, con o senza sfida fratricida, agli ottavi chi si qualificherà dovrà vedersela con l’Inter di Inzaghi o con l’Arsenal di Arteta. Delle tre rappresentanti del nostro calcio potrebbe restarne una sola ai quarti se ai playoff capitasse Juve-Milan e la vincente sfidasse l’Inter, ma le superstiti potrebbero essere due o una a seconda delle combinazioni. In nessun caso potremmo avere le tre tradizionali grandi tutte insieme tra le migliori otto.

11:45

Chi pesca l'Atalanta

Nonostante il 9° posto nel maxi-girone non eviti a Gasperini il temuto spareggio, l'Atalanta può dichiararsi comunque soddisfatta delle squadre che potrebbe affrontare al prossimo step: Sporting Lisbona o Bruges, rispettivamente 23ª e 24ª forza della fase campionato; avanzando, Retegui e compagni troverebbero sulla loro strada una tra Aston Villa e Lilla, che avranno pure avuto il merito di precedere colossi come Dortmund, Real, Bayern, Psg e City, ma sicuramente non valgono ancora quello stesso livello di qualità di rosa e di esperienza internazionale.

11:37

Come funziona il sorteggio: il regolamento

Le prime otto classificate sono già agli ottavi. Le altre squadre (dalla nona alla sedicesima) sono state accoppiate a seconda della posizione ottenuta in classifica e tra poco attraverso il sorteggio conosceranno quale sarà l'avversario tra i due possibili.

11:26

Tutte le squadre qualificate agli ottavi

Qualificate agli ottavi: Arsenal, Aston Villa, Atleti, Barcellona, ​​INTER, Leverkusen, Lille, Liverpool.

Qualificate alla fase a eliminazione diretta playoff: ATALANTA, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Benfica, Brest, Celtic, Club Brugge, Feyenoord, JUVENTUS, Man City, MILAN, Monaco, Parigi, PSV, Real Madrid, Sporting CP.

Eliminate: BOLOGNA, Stella Rossa, Girona, GNK Dinamo, Lipsia, Salisburgo, Shakhtar, Slovan Bratislava, Sparta Praha, Sturm Graz, Stoccarda, Young Boys.

11:15

Sorteggio Champions, i rischi per le italiane

Le prime palline estratte saranno quelle della Champions mentre a seguire verranno composti gli abbinamenti dell’Europa League. Con la stessa formula: le prime otto sono già agli ottavi (in programma il 6 e il 13 marzo), dalla nona alla ventiquattresima si affronteranno invece nei playoff: I RISCHI PER LE ITALIANE

11:00

Champions, orario e dove vedere i sorteggi playoff

Oggi vale la pena sintonizzarsi sul sorteggio di Nyon, a partire da mezzogiorno, in diretta su TV8, Sky Sport e sul nostro sito www.corrieredellosport.it, per conoscere come andrà a finire l'intricata storia europea che vede Inter, Juve, Milan e Atalanta ancora protagoniste.

Nyon