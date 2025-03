La Roma continua a festeggiare la grande vittoria sull'Athletic Bilbao nell'andata degli ottavi di Europa League. Delirio per i tifosi giallorossi , che hanno vissuto una partita al cardiopalma risolta allo scadere dal gol di Shomurodov. Meno contenti i tifosi baschi, usciti sconfitti dall'Olimpico e che ora sui social stanno recriminando sull'arbitraggio del direttore di gara, Sandro Scharer .

N'Dicka, la foto sui social fa discutere: cosa è successo

Tra gli episodi più contestati c'è l'espulsione di Yeray Alvarez, che è però corretta: la lunga trattenuta ai danni di Shomurodov è da chiaro e obbligatorio secondo giallo. Polemiche anche sul gol finale di Shomurodov, partito in posizione regolare. I tifosi baschi, però, non ci stanno e a far scoppiare ulteriormente la polemica è una foto spuntata sui social di N'Dicka e Scharer insieme, mentre sorridono e si abbracciano. "Forza Athletic... Il peggio è passato", la frase con cui è stata condivisa la foto dall'ex guardalinee spagnolo Rafa Guerrero che è diventata rapidamente virale, facendo infuriare ulteriormente i tifosi del club basco.