Roma, l'Olimpico delle bandiere è un fortino insuperabile: il dato che impressiona tutta Europa

ROMA - Dalle strepitose parate di Alisson al gol di Shomurodov all'ultimo respiro, dall'Atletico Madrid all'Athletic Bilbao, una sottile linea giallorossa continua ad allungarsi in Europa. Per la Roma formato coppe, il fattore casalingo è ormai un dato inconfutabile. Nel mare di bandiere giallorosse di uno spettacolo che ieri ha fatto il giro del mondo, è riecheggiato ancora l'antico "nessuna squadra ce passerà" di Campo Testaccio, che i tifosi continuano a cantare con orgoglio prima di ogni partita. Parole che trovano consistenza scorrendo l'elenco delle ultime 48 gare europee giocate all'Olimpico, dal 2017 ad oggi: nelle ultime otto stagioni le 36 vittorie e i 9 pareggi in casa (che hanno portato a tre semifinali, due finali e un titolo conquistato) sono un ruolino impressionante che arriva ormai a trascendere anche le diverse coppe e i differenti livelli di Roma, come conferma il ranking Uefa dove i giallorossi sono da tempo la prima squadra italiana.