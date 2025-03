Valverde su Athletic-Roma: "Abbiamo in mente solo la vittoria. Sancet..."

De Marcos: "La qualificazione dipende solo da noi"

Insieme a Valverde c'era Oscar de Marcos, capitano dell'Athletic e terzino destro titolare che a 35 anni potrebbe giocare la sua ultima partita in Europa in caso di eliminazione: "È da anni che vivo questa situazione, perché fino alla fine non so mai se continuerò. Domani la vivrò come se fosse l’ultima e spero che non lo sia. Bisogna pensare positivo, c'è entusiasmo a Bilbao. Dobbiamo vincere in casa e, anche se ci sono assenze, ci sono giocatori affidabili a disposizione. Se passiamo, avremo presto un’altra finale. In Europa e in Coppa, quando superi un turno, giochi solo finali. La qualificazione dipende solo da noi, dobbiamo vincere".