Il grande dubbio di Ranieri per Athletic Bilbao-Roma: Shomurodov o Dovbyk, quando arriva la decisione

Ultime prove tattiche, questa mattina la Roma chiuderà la preparazione alla sfida contro il Bilbao con l’allenamento di rifinitura al Fulvio Bernardini prima di partire per la Spagna. Soltanto dopo questo ultima seduta Ranieri deciderà quale sarà il suo centravanti titolare al San Mamés. I giochi infatti sono ancora tutti aperti tra Shomurodov e Dovbyk: entrambi si sfideranno fino alla partitella finale per prevalere e giocare titolare contro l’Athletic. L’ucraino ha segnato 14 gol in questa stagione, due nelle ultime otto gare, il “diavolo dell’Uzbekistan” è invece scatenato in questa seconda parte di stagione, molto più nel vivo del gioco di quanto lo sia stato negli ultimi anni ed elemento sicuramente utile nei meccanismi della Roma studiata da Ranieri. E allora il dubbio resterà fino alla fine, e lo avrà anche Valverde dando per scontato che Sir Claudio non svelerà le sue strategie nella conferenza di questo pomeriggio al San Mamés .

Athletic Bilbao-Roma, Shomurodov in vantaggio su Dovbyk

A essere in vantaggio potrebbe essere Shomurodov. Perché se è vero che si è divorato un gol contro l’Empoli, è altrettanto vero che si è procurato l’occasione e in questo momento è uno dei giocatori con la condizione migliore della rosa. Sempre nel vivo dell’azione, Eldor è in questo momento l’accattante perfetto per far esprimere al meglio Dybala. Gli garantisce infatti gli spazi per inserirsi in area, gli porta via l’uomo e riesce a duettare alla perfezione con lui nello stretto, favorendo velocità e precisione nella manovra offensiva. E non è certo da dimenticare che è stato proprio Shomurodov, una volta entrato nei minuti finali del match, a decidere l’andata con il Bilbao facendo impazzire l’Olimpico. Oltretutto, in una gara così delicata nella quale la Roma dovrà sia cercare di chiudere il discorso qualificazione trovando un gol, sia cercando di mantenere il vantaggio della prima gara, può servire un giocatore dinamico che si sacrifichi anche in fase di copertura. E Shomurodov lo ha fatto in diverse occasioni in questo periodo. Un lavoro di certo più faticoso per Dovbyk che dalla sua parte ha naturalmente la qualità e l’esperienza di un bomber, il “Pichichi” dell’ultima Liga, ed è sicuramente determinato e con tanta voglia di scrollarsi anche lui un errore a Empoli. Oltretutto ha già giocato al San Mamés, conosce l’ambiente e la sua fisicità può essere d’aiuto alla Roma nei momenti in cui dovrà cercare di alzare il baricentro sotto la pressione dei baschi. Insomma, il dubbio resta, e per fortuna dovrà scgioglierlo Ranieri.