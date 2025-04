Baroni dopo Lazio-Bodo Glimt: "C'è dolore, ma ringrazio la squadra e i tifosi. E sui rigori..."

Baroni sull'infortunio di Tavares, con il Genoa nel mirino

Sulla scelta dei rigoristi questa la spiegazione di Baroni: "In quei momenti alcuni calciatori si sentono sereni e non bisogna colpevolizzare chi ha sbagliato. Due sono giovani che ora ci servono (Tchaouna e Noslin, ndr) e dobbiamo dar loro fiducia, Castellanos è un rigorista e se lo sentiva". Queste invece le parole su Nuno Tavares, entrato in corsa ma uscito in lacrime per un altro problema muscolare: "È uscito piangendo, ho cercato di consolarlo e lo stadio se l'è coccolato perché sta passando un momento difficile - ha detto Baroni -. Stava bene, si era allenato e oggi abbiamo parlato. C'era bisogno della sua energia e mi ha detto che si sentiva di entrare, adesso dobbiamo valutare questa nuova ricaduta. Peccato perché abbiamo sprecato anche un doppio cambio nello stesso ruolo. Ora però dobbiamo recuperare le energie per preparare la prossima trasferta di campionato in casa del Genoa".