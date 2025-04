Tavares, nuovo infortunio: scoppia a piangere in campo. Il bellissimo gesto di Guendouzi e dell'Olimpico

Brutte notizie per la Lazio : all'inizio del primo tempo supplementare della gara di ritorno dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt , è uscito dal campo in lacrime Nuno Tavares . Il portoghese era appena rientrato da un infortunio muscolare, giusto in tempo per far parte della lista dei convocati di Baroni . L'allenatore lo ha fatto entrare al posto di Marusic al 68' e, nonostante i problemi, è riuscito a dare il suo contributo importante per ridare speranze di qualificazione alla Lazio. Brutte notizie dal punto di vista sportivo, ma l'Olimpico è stato protagonista e teatro di una scena stupenda al momento della sua uscita.

Nuno Tavares esce in lacrime durante Lazio-Bodo: la reazione dell'Olimpico

Ricostruendo il tutto, Tavares è scoppiato in lacrime in mezzo al campo toccandosi e massaggiandosi la zona dell'adduttore. Se ne sono accorti i suoi compagni, in primis Guendouzi che è andato subito a consolarlo. Il centrocampista biancoceleste ha poi chiesto un applauso allo stadio per l'esterno portoghese, e come lui ha fatto anche Baroni. I tifosi della Lazio hanno risposto con un bell'applauso da parte di tutto lo stadio per poi intonare un coro dedicato a Nuno Tavares. Al suo posto, è entrato Hysaj. Il portoghese era tornato in campo nella partita contro l'Atalanta, ma ha poi saltato la gara d'andata contro il Bodo/Glimt e il derby contro la Roma per il solito problema agli adduttori.