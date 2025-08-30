Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Calendario Europa League Bologna, ufficiali le date e gli orari: esordio in trasferta contro l'Aston Villa 

Rese note dalla Uefa date e orari di tutte le partite dei rossoblù nella seconda competizione europea per club
2 min

Il Bologna di Vincenzo Italiano conosce il suo cammino in Europa League dopo aver conosciuto tutte le sue avversarie in occasione del sorteggio a Montecarlo. Diramato il calendario, con date e orari di tutte le partite dei giallorossi.

Europa League, calendario Bologna: date e orari

  • 25 settembre 2025 (ore 21:00) Aston Villa-Bologna
  • 2 ottobre 2025 (ore 18:45) Bologna-Friburgo
  • 23 ottobre 2025 (ore 18:45) FCSB-Bologna
  • 6 novembre 2025 (ore 21:00) Bologna-Brann
  • 27 novembre 2025 (ore 21:00) Bologna-Salisburgo
  • 11 dicembre 2025 (ore 21:00) Celta-Bologna
  • 22 gennaio 2026 (ore 18:45) Bologna-Celtic FC
  • 29 gennaio 2026 (ore 21:00) Maccabi Tel Aviv-Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Bologna, tutte le avversarie in Europa LeagueEuropa League, rivivi il sorteggio