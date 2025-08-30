Calendario Europa League Bologna, ufficiali le date e gli orari: esordio in trasferta contro l'Aston Villa 

Il Bologna di Vincenzo Italiano conosce il suo cammino in Europa League dopo aver conosciuto tutte le sue avversarie in occasione del sorteggio a Montecarlo. Diramato il calendario, con date e orari di tutte le partite dei giallorossi.
Europa League, calendario Bologna: date e orari
- 25 settembre 2025 (ore 21:00) Aston Villa-Bologna
- 2 ottobre 2025 (ore 18:45) Bologna-Friburgo
- 23 ottobre 2025 (ore 18:45) FCSB-Bologna
- 6 novembre 2025 (ore 21:00) Bologna-Brann
- 27 novembre 2025 (ore 21:00) Bologna-Salisburgo
- 11 dicembre 2025 (ore 21:00) Celta-Bologna
- 22 gennaio 2026 (ore 18:45) Bologna-Celtic FC
- 29 gennaio 2026 (ore 21:00) Maccabi Tel Aviv-Bologna