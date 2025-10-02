Europa League: dal Viktoria Plzen un 'messaggio' alla Roma, vincono Betis e Braga

ROMA - Gol ed emozioni nelle tante sfide valide per la 2 ª giornata della fase campionato di Europa League , che ha visto oggi (2 ottobre) scendere in campo anche le italiane Roma ( ko all'Olimpico contro il Lille ) e Bologna ( 1-1 al Dall'Ara contro il Friburgo ) .

Dal Viktoria Plzen 'messaggio' alla Roma, vincono Braga e Betis

Nelle gare delle 18:45 protagonista anche il Viktoria Plzen, che manda un 'messaggio' alla Roma a cui farà visita nella prossima giornata (23 ottobre). I cechi battono infatti 3-0 gli svedesi del Malmoe: gol di Vydra e Durosinmi nel primpo tempo chiuso in dieci dagli ospiti (doppia ammonizione e rosso per Johnsen al 39'), poi a inizio ripresa il tris firmato da Spacil (53') e agli ospiti non basta poi tornare in parità numerica dal 58' (rosso diretto a Doski dopo il check del Var per un brutto fallo su Skogmar) per limitare il passivo. Successo pesante in trasferta invece per il Braga nella tana del Celtic (0-2): a Glasgow avanti i portoghesi con Horta (21') e poi il pari dei padroni di casa con Iheanacho (51'), che viene però annullato per un tocco di mano in fase sul controllo di palla rilevato dal Var. Regolare invece il raddoppio segnato nel finale con Martinez dagli ospiti, che restano così tra le squadre in vetta a punteggio pieno. Fuori casa arriva anche la prima vittoria del Betis che, dopo il pari contro il Nottingham all'esordio, vince 2-0 in Bulgaria sul campo del Ludogorets, grazie al gol di Lo Celso (al 31' su assist dell'ex napoletano Natan) e all'autorete di Son a inizio secondo tempo (53').

Panathinaikos giù in casa, Steaua ko prima del Bologna

Sorprendente sconfitta ad Atene per il Panathinaikos contro il Go Ahead Eagles (1-2) che festeggia così i suoi primi punti: i greci la sbloccano a inizio ripresa con l'ex veronese Swiderski (55'), ma dopo diverse occasioni sprecate si fanno prima riprendere in contropiede da Smit (75') e poi (dopo l'ingresso dell'ex milanista Calabria al 79') subiscono anche il sorpasso degli olandesi, a segno ancora con Smit (83') in ripartenza e come in precedenza su assist di James. Cade in casa, a Bucarest, la Steaua che ospiterà invece il Bologna nel prossimo turno: gli svizzeri dello Young Boys passano in Romania (0-2) con una doppietta di Monteiro (11' e 36'). Successo di misura poi per il Fenerbahce, che a Istanbul batte 2-1 il Nizza (ancora a secco di punti): i turchi scappano con la doppietta di Akturkoglu (3' e 25') e ai francesi non basta poi il rigore trasformato da Kevin (37') per evitare il secondo ko. Primi punti infine per i norvegesi del Brann, che battono 1-0 gli olandesi dell'Utrecht grazie alla rete messa a segno prima dell'intervallo da Magnusson (41').

Ora Feyenoord-Aston Villa, in campo anche Lione e Nottingham

Nel secondo 'giro' di partite tocca ora ad alcune delle favorite, come l'Aston Villa di Emery che fa visita al Feyenoord o il Porto del tecnico italiano Farioli che ospita la Stella Rossa. In campo poi anche il Nottingham Forest e il Lione di Fonseca, ex tecnico di Roma e Milan:sfida in casa sia per gli inglesi (contro i danesi del Midtjylland) che per i francesi (contro il Salisburgo).

Europa League, le altre sfide serali della 2 ª giornata

A completare il programma della serata lo Stoccarda sul campo del Basilea, il Celta Vigo che ospita i greci del Paok, gli scozzesi Rangers ospiti in Austria dello Sturm Graz, la sfida in Belgio tra il Genk e gli ungheresi del Ferencvaros e quella tra gli israeliani del Maccabi Tel Aviv e i croati della Dinamo Zagabria che andrà in scena in campo neutro (alla TSC Arena di Backa Topola , in Serbia).

