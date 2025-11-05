Gasperini diretta Europa League Roma, la conferenza con Mancini e le parole su Dybala e Bailey

Vincere a Glasgow per non complicare - ancora di più - un'Europa League che già adesso semplice non è. La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà domani i Rangers e, alla vigilia, accanto al tecnico ci sarà Gianluca Mancini , uno dei capitani. La novità rispetto al solito è che la Roma non ha fatto la rifinitura a Trigoria, ma direttamente in Scozia subito dopo la conferenza stampa. Di seguito tutte le loro dichiarazioni in tempo reale.

Gasperini: "Facciamo pochi gol rispetto a quello che produciamo. Ma per fortuna creiamo, altrimenti sarebbe preoccupante". A Mancini viene chiesto del gol subito dal Milan, dove lui si trovava in attacco: "Io o altri compagni se vediamo un buco ci buttiamo avanti, ci sta, sono cose che capitano, ho letto quella situazione lì e sono andato". Gasperini interviene ancora: "Rimproverate Pavlovic che ha fatto gol no? Non era una situazione così pericolosa e gli avversari sono stati bravi. Guardate da dove parte lui che è un difensore di sinistra, non sempre si può spiegare tutto. Bisogna avere anche un po' di coraggio"

"Dobbiamo vincere almeno tre delle prossime cinque partite, in Europa i ritmi sono diversi rispetti alla Serie A": così Gasperini sul girone unico di Europa League. Poi di nuovo Mancini: "Dobbiamo approcciare bene la partita e poi restare concentrato per 90'. Il nuovo ruolo? Li ho fatti tutti, anche il braccetto di sinistra. Dove mi mette il mister cerco di fare il mio". Gasperini: "È anche centravanti", e ride.

"Ambienti carichi e caldi, con squadre dinamiche e calde. Sono state due ottime gare, le ultime due dei Rangers, ci aspettiamo una partita impegnativa dal punto di vista atletico"

La prima domanda è su Dovbyk: "Sta bene, per fortuna non è tra quelli infortunati. Ogni momento ha la sua importanza, e domani l'Europa League è importante". Poi tocca a Mancini: "A Milano abbiamo fatto, come il Milan, una partita intensa. L'unico rammarico è stato il risultato, quello che abbiamo fatto ci da consapevolezza"

La Roma è allo stadio, alle 18.30 via alla conferenza di Gasperini e Mancini

A Glasgow per la Roma ci saranno 1500 tifosi

(dall'inviato Jacopo Aliprandi) Saranno 1500 i tifosi che domani sosterranno la Roma a Glasgow. Alcuni sono arrivati in Scozia già stamattina

Attesa per le parole su Bailey

Sicuramente Gasperini parlerà anche delle condizioni di Bailey che oggi non è partito con i compagni per un infortunio muscolare

Alle 18.30 italiane, 17.30 locali, ci sarà la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Gianluca Mancini

Ibrox Stadium, Glasgow