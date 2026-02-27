Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Calendario Europa League: quando si giocherà Bologna-Roma e gli altri ottavi di finale, data e orario

Dopo il sorteggio andato in scena a Nyon la Uefa ha ufficializzato gli ultimi dettagli relativi al doppio derby italiano e alle altre sfide in programma: la guida
4 min
TagsEuropa LeagueRomaBologna

ROMA - Chiusa la fase playoff e andato in archivio il sorteggio di Nyon si è delineato il quadro degli ottavi di finale dell'Europa League così come ha preso la sua forma definitiva il tabellone che indica alle varie squadre la via che conduce alla finale del 20 maggio a Istanbul. Roma e Bologna si sfideranno subito in un attesissimo doppio derby italiano e la Uefa ha intanto ufficializzato date e orari di queste due partite e delle altre che completano il programma.

 

 

Europa League, ottavi: date e orari dei match di andata

Bologna-Roma (giovedì 12 marzo, ore 18:45)
Lille-Aston Villa (giovedì 12 marzo, ore 18:45)
Panathinaikos-Betis (giovedì 12 marzo, ore 18:45)
Stoccarda-Porto (giovedì 12 marzo, ore 18:45)
Celta Vigo-Lione (giovedì 12 marzo, ore 21)
Ferencvaros-Braga (giovedì 12 marzo, ore 21)
Genk-Friburgo (giovedì 12 marzo, ore 21)
Nottingham Forest-Midtjylland (giovedì 12 marzo, ore 21) 

 

 

Europa League, ottavi: date e orari dei match di ritorno

Braga-Ferencvaros (mercoledì 18 marzo, ore 16:30)
Friburgo-Genk (giovedì 19 marzo, ore 18:45)
Lyone-Celta Vigo (giovedì 19 marzo, ore 18:45)
Midtjylland-Nottingham-Forest (giovedì 19 marzo, ore 18:45)
Aston Villa-Lille (giovedì 19 marzo, ore 21)
Porto-Stoccarda (giovedì 19 marzo, ore 21)
Betis-Panathinaikos (giovedì 19 marzo, ore 21)
Roma-Bologna (giovedì 19 marzo, ore 21)

Il calendario dell'Europa League fino alla finale

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Europa League, il percorso della RomaRoma, Massara amaro sul sorteggio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS