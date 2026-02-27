Calendario Europa League: quando si giocherà Bologna-Roma e gli altri ottavi di finale, data e orario

ROMA - Chiusa la fase playoff e andato in archivio il sorteggio di Nyon si è delineato il quadro degli ottavi di finale dell'Europa League così come ha preso la sua forma definitiva il tabellone che indica alle varie squadre la via che conduce alla finale del 20 maggio a Istanbul. Roma e Bologna si sfideranno subito in un attesissimo doppio derby italiano e la Uefa ha intanto ufficializzato date e orari di queste due partite e delle altre che completano il programma.