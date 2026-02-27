Calendario Europa League: quando si giocherà Bologna-Roma e gli altri ottavi di finale, data e orario
ROMA - Chiusa la fase playoff e andato in archivio il sorteggio di Nyon si è delineato il quadro degli ottavi di finale dell'Europa League così come ha preso la sua forma definitiva il tabellone che indica alle varie squadre la via che conduce alla finale del 20 maggio a Istanbul. Roma e Bologna si sfideranno subito in un attesissimo doppio derby italiano e la Uefa ha intanto ufficializzato date e orari di queste due partite e delle altre che completano il programma.
Europa League, ottavi: date e orari dei match di andata
Bologna-Roma (giovedì 12 marzo, ore 18:45)
Lille-Aston Villa (giovedì 12 marzo, ore 18:45)
Panathinaikos-Betis (giovedì 12 marzo, ore 18:45)
Stoccarda-Porto (giovedì 12 marzo, ore 18:45)
Celta Vigo-Lione (giovedì 12 marzo, ore 21)
Ferencvaros-Braga (giovedì 12 marzo, ore 21)
Genk-Friburgo (giovedì 12 marzo, ore 21)
Nottingham Forest-Midtjylland (giovedì 12 marzo, ore 21)
Europa League, ottavi: date e orari dei match di ritorno
Braga-Ferencvaros (mercoledì 18 marzo, ore 16:30)
Friburgo-Genk (giovedì 19 marzo, ore 18:45)
Lyone-Celta Vigo (giovedì 19 marzo, ore 18:45)
Midtjylland-Nottingham-Forest (giovedì 19 marzo, ore 18:45)
Aston Villa-Lille (giovedì 19 marzo, ore 21)
Porto-Stoccarda (giovedì 19 marzo, ore 21)
Betis-Panathinaikos (giovedì 19 marzo, ore 21)
Roma-Bologna (giovedì 19 marzo, ore 21)
Il calendario dell'Europa League fino alla finale
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)