martedì 10 marzo 2026
Bologna-Roma Europa League, scelto l'arbitro: i precedenti

Ufficiale la designazioni arbitrale per quanto riguarda il derby italiano degli ottavi di finale
2 min
Roma Bologna Europa League

Si avvicina il derby italiano. Per l'andata degli ottavi di finale di Europa League sarà il Bologna al Dall'Ara ad ospitare la Roma. La gara è in programma giovedì 12 marzo con il calcio d'inizio in programma alle 18:45. In occasione della sfida la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali. La partita in questione è stata affidata al direttore di gara tedesco Sven Jablonski

Squadra arbitrale tutta tedesca per Bologna-Roma

Per l'arbitro sarà la prima volta alla direzione sia della Roma che del Bologna. In generale, il direttore di gara non ha mai arbitrato una formazione italiana. Jablonski sarà coadiuvato da una squadra tutta composta da connazionali. I due guardalinee saranno Eduard Beltinger e Lasse Koslowski. Harm Osmers il quarto uomo. Al VAR, invece, ci sarà Bastian Dankert, mentre Robert Schroder sarà AVAR. 

 

 

 

Bologna, tutto sull'Europa League

