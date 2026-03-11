Italiano e la battuta sulla cena con Gasperini: "Chiuderanno il ristorante perché..."

INVIATA A BOLOGNA - Peccato. Davvero peccato. La sensazione è che quando Vincenzo Italiano dica di essere dispiaciuto di aver pescato la Roma, almeno così presto, sia onesto. Perché la stima che dice di nutrire per Gasperini è sincera e si vede quando parla di una "famosa cena" che si sono promessi da tempo e ancora non è stata fatta. "Vedremo se succederà domani. Ho una grandissima stima per lui e per il lavoro straordinario che ha fatto all’Atalanta. Anche Remo (Freuler, ndr) lo ha vissuto da vicino: è stato un esempio per tutti, riuscendo a conquistare trofei e riconoscimenti personali. La mia stima nei suoi confronti è enorme e, se riusciremo a fare quella cena, sono sicuro che durerà ore, perché finiremmo per parlare di calcio fino a quando non chiuderanno il ristorante”. È una battuta, quella di Italiano, ma quando parla della stima per Gasp è tremendamente serio. Così come quando parla della sfida che attente il Bologna domani: "La Roma sta bene: difende con grande solidità, subisce pochi gol e davanti ha trovato un attaccante che sta facendo molto bene, come Malen. È una squadra aggressiva e dovremo farci trovare pronti. In generale temo tutta la Roma”.