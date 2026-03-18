Gasperini diretta prima di Roma-Bologna, segui la conferenza di Europa League oggi live

Uno stadio Olimpico strapieno: oltre 65mila romanisti, 3500 tifosi del Bologna. In palio i quarti di Europa League e molto altro. Perché sia la Roma sia il Bologna vogliono andare avanti in coppa non solo perché in palio c'è la possibilità di entrare tra le prime otto della seconda coppa europea. Di questo, e molto altro, parla a Trigoria Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita. Con lui il brasiliano Wesley, espulso - con polemiche - domenica scorsa a Como. Di seguito tutte le parole in tempo reale.