Gasperini diretta prima di Roma-Bologna, segui la conferenza di Europa League oggi live
Uno stadio Olimpico strapieno: oltre 65mila romanisti, 3500 tifosi del Bologna. In palio i quarti di Europa League e molto altro. Perché sia la Roma sia il Bologna vogliono andare avanti in coppa non solo perché in palio c'è la possibilità di entrare tra le prime otto della seconda coppa europea. Di questo, e molto altro, parla a Trigoria Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita. Con lui il brasiliano Wesley, espulso - con polemiche - domenica scorsa a Como. Di seguito tutte le parole in tempo reale.
13:28
Ci siamo, tra poco via alla conferenza di Gasperini
Ci siamo, tra poco, alle 13.30, via alla conferenza di Gasperini a Trigoria
12:31
Roma, è rimasto solo Malen
Intanto, alla vigilia di una delle gare chiave della stagione, alla Roma è rimasto, come punta centrale, il solo Malen. Qui il nostro approfondimento
12:24
Gasperini, a che ora c'è la conferenza stampa
Gian Piero Gasperini e Wesley parleranno a Trigoria alle 13.30
Trigoria, Roma