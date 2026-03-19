Italiano euforico svela perché è scappato subito negli spogliatoi: "Il dottore mi ha detto che..."

È l'uomo delle coppe , è l'uomo che si esalta nelle sfide a eliminazione diretta. Le finali con la Fiorentina, la Coppa Italia vinta in questo stadio un anno fa e adesso i quarti di Europa League, eliminando un allenatore, Gasperini , che la coppa l'ha vinta due anni fa e una squadra, la Roma, che l'ha sfiorata nel 2023. È la notte di Vincenzo Italiano , impazzito - giustamente - di gioia quando l'arbitro fischia la fine dei supplementari. Gioia sfogata immediatamente negli spogliatoi , da solo, perché questa è una grande impresa :"È vero, l'abbiamo fatta, avete visto l'Olimpico questa sera. Siamo riusciti a ribaltare questo 51-49%, partita bellissima per come si è sviluppata e ora abbiamo vinto. Abbiamo scalato una montagna e complimenti ai miei ragazzi per questa prestazione".

Italiano, cosa ha detto dopo la vittoria in Europa League

"Sapevamo che quando ribaltavamo l'azione e non riuscivamo ad andare nella loro area dovevamo cambiare qualcosa. Bernardeschi e Rowe hanno fatto quello che avevamo preparato, ci sta soffrire e nei supplementari si sa che chi fa gol vince", ha aggiunto Italiano. "Il mio segreto nelle coppe? Cercare di onorare al meglio ogni competizione, arrivarci con grande spirito, preparazione, impegno, attenzione ai dettagli. Siccome il percorso non è lunghissimo si può cercare qualche strategia e situazione per mettere in difficoltà anche avversari a noi superiori. Ci sta riuscendo bene in questa competizione, oggi abbiamo battuto una squadra che è superiore a noi, non ci sono dubbi su questo. Ci giochiamo le nostre carte, le nostre chance, le nostre qualità. Perché sono corso negli spogliatoi? Adesso mi tocca scappare perché da quella brutta polmonite il dottore ogni fine gara sotto la doccia mi deve vedere subito, se rimango fuori mi tira le orecchie. Mi tocca scappare e andare al caldo. L'Aston Villa sarà un'altra partita da preparare bene, squadra di grande valore. Ancora partiremo da sfavoriti, ci sarà da fare gli straordinari".

Italiano, cosa ha detto in conferenza stampa dopo la Roma

In conferenza, Italiano ha ribadito: "Si può parlare solo di impresa stasera, superiamo un turno difficilissimo contro una squadra che ci è superiore. Abbiamo colmato il gap con qualità, cinismo e un pizzico di fortuna. Abbiamo onorato questa coppa fin dalla prima partita, partiamo sfavoriti nei quarti ma ci proveremo. Questa coppa è bellissima, domani faremo una festa e poi penseremo subito alla prossima partita". Italiano ha anche voluto fare i complimenti all'Olimpico: "Mamma mia che spettacolo, pensavo che la Roma con la sua fisicità e la spinta dello stadio ai supplementari potesse vincere. Questo stadio può intimorire chiunque e invece noi siamo stati bravi".