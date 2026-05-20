Dove vedere Friburgo-Aston Villa in tv? Orario e canale della finale di Europa League

L' Europa League è pronta a decretare il proprio vincitore. A Istanbul si affronteranno il Friburgo e l' Aston Villa per l'ultimo atto della competizione europea . I tedeschi, guidati dall'azzurro Vincenzo Grifo, dopo aver eliminato in semifinale il Braga, affronteranno gli inglesi di Unai Emery, che punta alla quinta vittoria in Europa League, dopo quelle con il Siviglia e con il Villarreal.

Friburgo-Aston Villa, l'orario della finale di Europa League

Friburgo-Aston Villa andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 21:00 alla "Vodafone Arena di istanbul". In caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.

Dove vedere Friburgo-Aston Villa in diretta tv

Friburgo-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e SkySport 251, oltre che su Sky Sport 4K (canale 213).

Friburgo-Aston Villa, dove vedere in streaming la finale

Il servizio streaming sarà attivo su NowTV e SkyGo. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale sul CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.