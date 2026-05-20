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Dove vedere Friburgo-Aston Villa in tv? Orario e canale della finale di Europa League

A Istanbul in palio la coppa europea. Grifo per rovinare il "pokerissimo" a Emery: le probabili formazioni
TagsEuropa LeagueFriburgoAston Villa

L'Europa League è pronta a decretare il proprio vincitore. A Istanbul si affronteranno il Friburgo e l'Aston Villa per l'ultimo atto della competizione europea. I tedeschi, guidati dall'azzurro Vincenzo Grifo, dopo aver eliminato in semifinale il Braga, affronteranno gli inglesi di Unai Emery, che punta alla quinta vittoria in Europa League, dopo quelle con il Siviglia e con il Villarreal. 

Friburgo-Aston Villa, l'orario della finale di Europa League

Friburgo-Aston Villa andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 21:00 alla "Vodafone Arena di istanbul". In caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore. 

Dove vedere Friburgo-Aston Villa in diretta tv

Friburgo-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e SkySport 251, oltre che su Sky Sport 4K (canale 213). 

Friburgo-Aston Villa, dove vedere in streaming la finale

Il servizio streaming sarà attivo su NowTV e SkyGo. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale sul CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Le probabili formazioni di Schuster ed Emery

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienahrt, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Allenatore: Schüster.
A disposizione: Müller, Huth, Jung, Günter, Makengo, Ogbus, Scherhant, Höler, Irié, Philipp, Steinmann, Tarnutzer. 
Indisponibili: Suzuki. Squalificati: -. Diffidati: -.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Emery. 
A disposizione: Bizot, Wright, Lindelöf, Mings, Garcia, Maatsen, Bogarde, Sancho, Douglas Luiz, Elliott,  Abraham, Bailey. 
Indisponibili: Kamara, Barkley, Alysson. Squalificati: -. Diffidati: -. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

L'Europa League è pronta a decretare il proprio vincitore. A Istanbul si affronteranno il Friburgo e l'Aston Villa per l'ultimo atto della competizione europea. I tedeschi, guidati dall'azzurro Vincenzo Grifo, dopo aver eliminato in semifinale il Braga, affronteranno gli inglesi di Unai Emery, che punta alla quinta vittoria in Europa League, dopo quelle con il Siviglia e con il Villarreal. 

Friburgo-Aston Villa, l'orario della finale di Europa League

Friburgo-Aston Villa andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 21:00 alla "Vodafone Arena di istanbul". In caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore. 

Dove vedere Friburgo-Aston Villa in diretta tv

Friburgo-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e SkySport 251, oltre che su Sky Sport 4K (canale 213). 

Friburgo-Aston Villa, dove vedere in streaming la finale

Il servizio streaming sarà attivo su NowTV e SkyGo. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale sul CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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