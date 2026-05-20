Dove vedere Friburgo-Aston Villa in tv? Orario e canale della finale di Europa League
L'Europa League è pronta a decretare il proprio vincitore. A Istanbul si affronteranno il Friburgo e l'Aston Villa per l'ultimo atto della competizione europea. I tedeschi, guidati dall'azzurro Vincenzo Grifo, dopo aver eliminato in semifinale il Braga, affronteranno gli inglesi di Unai Emery, che punta alla quinta vittoria in Europa League, dopo quelle con il Siviglia e con il Villarreal.
Friburgo-Aston Villa, l'orario della finale di Europa League
Friburgo-Aston Villa andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 21:00 alla "Vodafone Arena di istanbul". In caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.
Dove vedere Friburgo-Aston Villa in diretta tv
Friburgo-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e SkySport 251, oltre che su Sky Sport 4K (canale 213).
Friburgo-Aston Villa, dove vedere in streaming la finale
Il servizio streaming sarà attivo su NowTV e SkyGo. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale sul CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Schuster ed Emery
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienahrt, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Allenatore: Schüster.
A disposizione: Müller, Huth, Jung, Günter, Makengo, Ogbus, Scherhant, Höler, Irié, Philipp, Steinmann, Tarnutzer.
Indisponibili: Suzuki. Squalificati: -. Diffidati: -.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Emery.
A disposizione: Bizot, Wright, Lindelöf, Mings, Garcia, Maatsen, Bogarde, Sancho, Douglas Luiz, Elliott, Abraham, Bailey.
Indisponibili: Kamara, Barkley, Alysson. Squalificati: -. Diffidati: -.
L'Europa League è pronta a decretare il proprio vincitore. A Istanbul si affronteranno il Friburgo e l'Aston Villa per l'ultimo atto della competizione europea. I tedeschi, guidati dall'azzurro Vincenzo Grifo, dopo aver eliminato in semifinale il Braga, affronteranno gli inglesi di Unai Emery, che punta alla quinta vittoria in Europa League, dopo quelle con il Siviglia e con il Villarreal.
Friburgo-Aston Villa, l'orario della finale di Europa League
Friburgo-Aston Villa andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 21:00 alla "Vodafone Arena di istanbul". In caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.
Dove vedere Friburgo-Aston Villa in diretta tv
Friburgo-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e SkySport 251, oltre che su Sky Sport 4K (canale 213).
Friburgo-Aston Villa, dove vedere in streaming la finale
Il servizio streaming sarà attivo su NowTV e SkyGo. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale sul CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.