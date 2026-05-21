Il record di Abraham è lo stesso di un altro ex romanista: perché Tammy è entrato nella storia

Tammy Abraham entra nella storia. L'attaccante inglese ha alzato al cielo l'Europa League , al termine della finale con il Friburgo vinta 3-0. L'ex attaccante di Roma e Milan, che aveva iniziato la stagione al Besiktas prima di passare all'Aston Villa a gennaio, è riuscito ad eguagliare un record (appartenuto ad un altro ex romanista) significativo.

Il record di Abraham

Abraham è riuscito a vincere tutte le principali manifestazioni europee. Ha alzato al cielo la Champions League con il Chelsea nel 2021, la Conference League con la Roma di Mourinho la stagione successiva ed ora, con la maglia dell'Arsenal, ha conquistato anche l'Europa League. L'ultima manifestazione internazionale che mancava al suo palmares. In questa competizione Abraham (rimasto in panchina nella finale con il Fiburgo) ha collezionato tre presenze (con un assist).

Abraham eguaglia Emerson Palmieri

L'unico giocatore che c'era riuscito prima di lui era stato Emerson Palmieri. L'ex terzino della Roma (campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini), aveva vinto Europa League (nel 2019, con Sarri in panchina) e Champions con il Chelsea (nel 2021, insieme allo stesso Abraham) e la Conference League con la maglia del West Ham, nella stagione 2022-23.