Dani Alves in prigione: arriva la drastica decisione della moglie

La moglie di Dani Alves cancella le sue foto

Un chiaro segnale che prova che Joana non sarebbe più propensa a sostenere l'ex giocatore di Juve, Paris Saint-Germain e Barcellona. Senza dare alcuna spiegazione la Sanz ha rimosso ogni singola immagine in compagnia del brasiliano, compresi gli scatti del matrimonio celebrato sei anni fa. Questo periodo non è particolarmente facile per la wag: dopo l'arresto del marito ha dovuto affrontare la morte della madre a causa di una grave malattia.

Chi è la moglie di Dani Alves

Classe 1993, Joana Sanz è una modella di Tenerife. Ha conosciuto Dani Alves nel 2016 grazie ad amici in comune ed è diventata sua moglie nel 2017, con una cerimonia privata. La coppia non ha figli. Dal precedente matrimonio con Dinorah Santana sono nati i piccoli Victoria e Daniel.