Il Pocho Lavezzi tranquillizza tutti: la foto sui social

Lavezzi torna sui social

L'ex Napoli e Paris Saint-Germain ha voluto tranquillizzare tutti sui social postando nelle storie una sua foto sorridente mentre cammina in giardino. La canzone che ha messo in sottofondo è importante: "So che a volte la vita è così, un giorno no e un giorno sì. Non voglio contraddirmi ma posso solo dire 'mi sono abituato'. Non riuscire a correggere, fermarsi per poi continuare, e lottare per ottenere ciò che sognavo".