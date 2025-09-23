Lamine Yamal perde il Pallone d'Oro 2025. La fidanzata lo consola ma "la famiglia è contraria"  

Pallone d'Oro 2025, il dolce messaggio della fidanzata di Lamine Yamal

Non appena si è conclusa a Parigi la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025, Nicki Nicole si è congratulata su Instagram con Lamine Yamal per il riconoscimento ottenuto. "Stella mia. Ti amo", ha scritto la cantante, allegando una foto di loro due sorridenti e complici. Nello scatto Lamine indossa un'enorme collana di diamanti con il numero 10, il suo nuovo numero di maglia per la nuova stagione con il Barcellona. Nicki non ha potuto presenziare all'evento e chi si aspettava il primo red carpet di coppia è rimasto sicuramente deluso. Nonostante questo Yamal ha presenziato all'evento con un nutrito gruppo: c'erano i suoi genitori, il fratello, un consulente di comunicazione, un deejay e 12 parenti, tra cui la nonna.

La famiglia di Lamine Yamal contraria alla relazione con Nicki Nicole?

Da quando Lamine Yamal e Nicki Nicole hanno reso pubblica la loro relazione, sono aumentate le speculazioni su crisi, rotture e presunti disaccordi dovuti alla distanza. Ma la coppia ha ripetutamente dimostrato di voler restare insieme. Eppure non sarebbe tutto rose e fiori. Secondo un'indiscrezione riportata dal giornalista spagnolo Roberto Antolin, la famiglia del calciatore non sarebbe favorevole a questa storia d'amore nonostante Nicki abbia recentemente partecipato alla festa di compleanno del fratellino di Yamal. "La famiglia di Lamine è fortemente contraria alla sua relazione con Nicki Nicole e suo padre ha fatto di tutto per impedire che ciò continuasse", ha spiegato nel programma Mitre Live. Il motivo è presto detto: "Vogliono che si concentri sulla sua carriera sportiva e non su Nicki Nicole. Questa relazione terrorizza la sua famiglia poiché tutti, in particolare genitori e nonna, temono che possa perdere la concentrazione sulla sua carriera e rimanere abbagliato dalla cantante".