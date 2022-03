Italia, perché si gioca con la Turchia dopo il flop Mondiale: c'è un motivo

KONYA (Turchia) - Neanche il tempo di metabolizzare la profonda delusione per il ko nella semifinale dei play-off di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo di Qatar2022 che la Nazionale italiana torna in campo . In quella che potrebbe essere l'ultima da commissario tecnico per Roberto Mancini , che poco più di otto mesi fa ci portò sul tetto d'Europa 54 anni dopo l'ultima volta, gli azzurri sfideranno - in un'amarissima amichevole - la Turchia di Under, Demiral e Calhanoglu, anch'essa reduce da una scottante sconfitta contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Si giocherà a Konya, nel cuore dell'Anatolia, martedì 29 marzo alle ore 20.45 e in palio, purtroppo, non c'è nulla più che punti preziosi per il ranking , fondamentali in sede di sorteggio per il girone di qualificazione ai prossimi Campionati Europei.

Italia-Turchia, le polemiche per la scelta della Fifa

Fa discutere la scelta della Fifa, che aveva deciso da tempo di abbinare le 'perdenti' dei play-off in una successiva, immediata amichevole. Il Portogallo, ad esempio, in aperto contrasto, aveva già informato il massimo organo calcistico internazionale che, in caso di sconfitta con la Turchia, si sarebbe rifiutata di scendere in campo martedì 29 marzo, a prescindere dalla nazionale che avrebbe dovuto affrontare. Il ct Mancini, invece, ha parlato della partita in questione come di un impegno da onorare, oltre che di un'opportunità per voltare pagina, rimettere a posto le idee e proseguire sulla strada del lavoro, sì da farsi trovare pronti per le prossime sfide da non fallire. Sarà senza dubbio l'occasione per vedere in campo chi non ha avuto modo di dare il proprio contributo contro la Macedonia del Nord, poi la palla passerà virtualmente alla Federazione e al diretto interessato, per capire se ci saranno i giusti presupposti per proseguire insieme.