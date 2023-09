Bufera Donnarumma: il video da un’altra prospettiva alimenta le critiche

Non si placano le polemiche intorno a Gigio Donnarumma . La prestazione del portiere contro la Macedonia del Nord è apparsa infatti insufficiente , soprattutto in occasione del calcio di punizione che ha portato al pareggio macedone.

Donnarumma, il video che mostra l'errore

In un video girato da uno spettattore collocato all'altezza del terreno di gioco si vede come la gestione del calcio di punizione sia stata errata fin da subito a partire dalle indicazioni date alla barriera. L'errore più grande riguarda però la posizione di Donnarumma che fa erroneamente un passetto verso il centro che non gli permette al momento del tiro la massima reattività e che rende inefficace il suo tuffo. Insomma un mix di errori, anche da parte della difesa, che hanno portato alla rete di Bardhi e al pareggio della Macedonia del Nord che complica la qualificazione dell'Italia ai prossimi Europei.