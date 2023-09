Italia-Ucraina, le pagelle: Frattesi funziona, Locatelli cuce

Italia

Ct Spalletti 7

Gli serviva un’Italia di sofferenza, che riuscisse a spingersi oltre l’ostacolo per tenersi il ticket per Euro 2024. L’ha disegnata come voleva, ha ricevuto le risposta che servivano. Al resto ci vorrà tempo.

Donnarumma 6,5

Respinge bene su Dovbyk, gli nega il raddoppio con un miracolo. Sicuri, qualche fischio s’è tramutato in applauso (ma nella ripresa, sotto la “sua” ex curva, un calvario...). Notato il sostegno (nel riscaldamento e a fine primo tempo) di Vicario, grande anche in questo.

Di Lorenzo 6,5

Suo il primo tiro dell’Italia, dalla distanza. Tiene bene la posizione nelle due fasi, pungente in attacco.

Scalvini 7

Un gigante, molto bene in marcatura, il cliente (Dovbyk, una specie di armadio) non è facile. E già che ci siamo, di testa sfiora la traversa in attacco.

Bastoni 6

Guardingo, accorto in difesa, puntuale nella chiusura su Dovbyk che ci eravamo persi.