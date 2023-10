Bufera scommesse, così Spalletti blinda la Nazionale e indica la strada giusta

Nessuna melina, nessun pallone calciato in tribuna, ma una netta presa di posizione sulla bufera scommesse che, con Tonali e Zaniolo ha investito la Nazionale, creando una delle situazioni più delicate nella recente storia azzurra. Il giorno dopo la "notte difficile", Luciano Spalletti ha pronunciato parole chiare per serrare i ranghi e ricordare a chi gioca per l'Italia che cosa significhi giocare per l'Italia. Soprattutto in questo momento. Diretto è il messaggio per i due azzurri rispediti a casa, ribadendo la presunzione d'innocenza e auspicando sempre che dimostrino la loro estraneità alla vicenda: "Tutta la squadra è stata vicina a loro e saremo vicini a loro anche quando non avranno più i riflettori addosso. È giusto cercare di aiutare a difendersi, ma è giusto anche che la giustizia faccia il suo corso: se è successo qualcosa di irregolare, è giusto pagare. Le dichiarazioni di Gravina hanno fatto chiarezza, siamo tutti d'accordo con lui. Dobbiamo assolutamente sforzarci per far conoscere e per parlare ai giovani di queste insidie".