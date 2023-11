Italia, è il momento dei punti: per il gioco c’è più tempo

Era tutto nelle nostre mani anche contro la Svezia , ai tempi oscuri di Ventura. Lo era pure a Palermo, contro la Macedonia , ai tempi variegati di Mancini. Lo è anche oggi, a Leverkusen contro l’Ucraina , ai tempi nuovi di Luciano Spalletti. Visti i precedenti e vista l’impellente necessità, non è il momento di fare tanto gli schizzinosi. Uno a zero su rigore al 90’, dopo una brutta partita, va bene lo stesso. Va benissimo lo stesso. Verranno i giorni del bel gioco, giorni che la Nazionale ha vissuto più di dieci anni fa con Prandelli e rivissuto un quinquennio dopo con Mancini. E siccome Spalletti è un portatore sano di calcio spettacolo c’è da giurare che li vivremo di nuovo. Forse anche stasera, ma non è questo che conta. Detto, una volta tanto, con estrema sincerità e col massimo del cinismo: non ce ne frega niente di giocare bene, ci interessa solo vincere. È un’insana e italianista cultura del risultato? Sì, è cultura del risultato, è esigenza del risultato, estrema necessità del risultato e non c’è da vergognarsene. Se poi qualcuno la definisce insana e italianista, è affar suo. Andremmo all’Europeo anche col pareggio, ma abbiamo bisogno della vittoria per un sorteggio meno difficoltoso e soprattutto per una iniezione di fiducia .

Italia, il primo tempo da applausi contro la Macedonia

Dobbiamo ripartire dal primo tempo con la Macedonia, quando peraltro il gioco scorreva che era un piacere. Tre a zero con alcune azioni da applausi, con i cambi gioco, con una pressione forte, un bel palleggio, un attacco continuo. In quei 45 minuti abbiamo rimesso la Macedonia al posto suo. Almeno la Macedonia sarà inferiore all’Italia, o no? Poi però è successo qualcosa che, se si ripete stasera, rischiamo la fine. Se da 3-0 a 3-2 risale l’Ucraina, può diventare molto più pericoloso che con la Macedonia. È quella mezz’ora, densa di angoscia, con i fantasmi palermitani che riemergevano da un passato pauroso, che non dovremo replicare. Sul 3-0 solo una squadretta può consentire all’avversario di riaprire una partita e l’Italia non è una squadretta. È capitato e non deve più capitare.

Italia, le scelte di Spalletti

Spalletti cambierà giocatori rispetto alla gara dell’Olimpico, rimetterà dentro due suoi uomini di fiducia, Di Lorenzo (di rientro dalla squalifica) e Politano, la fascia destra targata Napoli, il suo Napoli, quello dello scudetto. Punterà su un centrocampo dinamico con gli interisti Barella e Frattesi, i migliori “rimorchi” del campionato, e su un attacco tecnico ed esplosivo con Chiesa. Resta il dubbio del centravanti, in quel ruolo Raspadori gli è sempre piaciuto, al di là dei due gol (uno annullato per un fuorigioco di pochi centimetri) e dell’assist contro la Macedonia, ma immaginando una partita di sportellate anche Scamacca ha le sue chance. Vinciamo stasera e poi Spalletti avrà tutto il tempo per occuparsi del gioco, della brillantezza, della qualità tecnica. Con la speranza che prima o poi il calcio italiano gli regali qualche grande giocatore. Allora sì, sarà più facile giocar bene.