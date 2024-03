Diretta Spalletti prima di Venezuela-Italia: le parole del ct azzurro LIVE

Alla vigilia di Venezuela-Italia , amichevole in programma domani a Miami alle ore 22 italiane, il ct Luciano Spalletti incontra la stampa per presentare uno degli ultimi test prima di Euro 2024 , che arriva dopo un incontro molto speciale con Jannik Sinner . Leggi in tempo reale tutte le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico degli Azzurri.

21:00

Calafiori sogna l'Italia dei grandi, poi la battuta sulla Roma

Direttamente dal ritiro dell'Italia U21, Riccardo Calafiori ha parlato della sua consacrazione con il Bologna di Thiago Motta, per poi regalarsi una battuta sulla Roma di Daniele De Rossi (Leggi Qui).

20:52

Spalletti: "Prendete esempio da Sinner"

Incontro da brividi tra l'Italia di Spalletti e Jannik Sinner (Leggi di più).

20:40

Venezuela-Italia, le ultime

L'Italia di Luciano Spalletti si presenta a questo appuntamento dopo aver staccato il pass per la fase finale di Euro 2024, che vedrà gli Azzurri impegnati contro Albania, Spagna e Croazia. Chiesa e compagni in tournée negli USA per i test contro Venezuela ed Ecuador, che consentiranno all'ex allenatore del Napoli di provare nuove soluzioni tattiche, senza dimenticare il 4-3-3 apprezzato nelle prime apparizioni della gestione post Mancini. Domani la sfida alla selezione allenata da Batista (Tutti i dettagli QUI).

20:34

Venezuela-Italia, le previsioni dei bookmakers

Scopri quote e pronostico di Venezuela-Italia (Clicca Qui).

20:25

Spalletti verso la difesa a tre

Novità tattiche in arrivo per l'Italia di Luciano Spalletti, che potrebbe dar spazio ad un inedito 3-4-2-1, seguendo il modello dell'Atalanta di Gasperini e approfittando della presenza del "blocco Inter" in difesa.

20:13

Incontro Sinner-Spalletti, il messaggio del ct al gruppo

Incontro speciale per gli Azzurri, che hanno avuto modo di abbracciare un campione come Jannik Sinner. "Facile parlare di autodisciplina e motivazioni, - ha detto Spalletti al gruppo squadra - basta prendere un pezzetto di lui".

20:11

Giornata di vigilia per l'Italia di Spalletti

Giornata di vigilia per l'Italia di Luciano Spalletti, volata negli Stati Uniti per affrontare Venezuela ed Ecuador tra giovedì 21 e domenica 24 marzo. Due test amichevoli prima del raduno del mese di giugno, quando ci si ritroverà ad un passo dall'inizio di Euro 2024. A breve le parole del ct azzurro in vista della gara di domani.

Chase Stadium - Miami