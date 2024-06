Italia, Baggio arriva a Coverciano per la riunione dei Fantastici 5

COVERCIANO - Roberto Baggio è arrivato a Coverciano per l'incontro con la Nazionale di Spalletti prima degli Europei. Arrivato anche il resto dei "Fantastici 5", Antognoni, Del Piero, Rivera e Totti, che passeranno la giornata con gli azzurri come proposto dal ct in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport - Stadio. Una giornata fantastica per la Nazionale: segui qui tutti gli aggiornamenti in diretta.