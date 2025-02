Spalletti: "Bove? Mi piacerebbe una normativa che somigliasse alla sua volontà"

FIRENZE - Porte aperte per i giornalisti a casa di Luciano Spalletti, che ha ospitato i rappresentanti della stampa all'interno della sua tenuta 'La Rimessa' a Montaione, in provincia di Firenze, dove ha risposto anche ad alcune domande su Bove. Al ct dell'Italia è stato chiesto se secondo lui sarebbe giusto cambiare in Italia le norme per giocatori come Edoardo, che al momento è fermo a causa del defibrillatore sottocutaneo impiantatogli in seguito al malore accusato nel corso della sfida del girone di andata tra la Fiorentina e l'Inter allo stadio 'Franchi': "A me piacerebbe che la normativa somigliasse a quello che è la sua volontà - è stata la risposta di Spalletti -. Quel che vuole fare lui è la normativa più bella e dovrebbe dargli la possibilità di fargli fare quello che a lui fa più piacere".