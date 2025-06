Esordio da incubo per l'Italia di Luciano Spalletti nel Girone I per le qualificazioni ai Mondiali 2026 . Gli azzurri crollano contro la Norvegia con un durissimo 3-0 all'Ullevaal Stadion che mette subito in salita la strada per la qualificazione ai prossimi Mondiali. C'è attesa per le parole del ct Spalletti dopo questa disfatta.

23:31

Spalletti: "Playoff? Non accettiamo questa roba qui

"Modulo? Cambieremo un po' di giocatori perché ci vuole un po' di fiato nuovo. Un po' di calciatori li cambio e metterò calciatori con qualità diverse e in diversi ruoli. Playoff? Mi sento di dire che è un discorso giusto e vogliamo far vedere che non si accetta questa roba qui. Dopo il risultato di stasera è possibile che la Norvegia vinca il girone, noi dobbiamo raschiare il fondo e non sbagliare più nulla per rimettere il primo posto in discussione".

23:29

Spalletti: "Penserò a questa partita e parlerò con Gravina"

"Polemiche poche... Se mi sento poco dico di no e anche se fossi solo sono il responsabile di questa cosa qui. Non c'è nessuna compassione da fare a nessuno, ciò che mi dà più fastidio è quando qualcuno mi fa capire di voler venire in mio soccorso perché da solo per lui non ce la faccio. Questo mi manda in bestia. Sono passato da duemila situazioni e ci sono cose ancora più importanti accadute in passato. Quando si sceglie di diventare il CT sei il responsabile, io sono il responsabile e ciò che portiamo in campo è responsabilità mia. Da qui in avanti c'è bisogno che cambi anche qualcosa io, perché proteggo e dico ma poi ci vuole anche il giusto atteggiamento. Se la squadra mostra poca qualità io sono un allenatore con poca qualità. Al primo contro-movimento li abbiamo lasciati andare. Gravina? Gli parlerò in riferimento alle scelte dal punto di vista tecnico. Lui mi ha dato la possibilità di essere CT e lo ringrazierò sempre, poi lui può fare ciò che gli pare. Ora devo pensare a questa partita e poi parlerò con Gravina".

23:21

Italia, il gol di Nusa fa crollare gli azzurri

23:19

Spalletti: "Voglio difendere questo gruppo"

"Ritengo questo gruppo importante, il migliore che oggi ho a disposizione. Noi bisogna far meglio ma il gruppo lo difendo. Dirò qualcosa a coloro che non riescono ad arrivare al loro meglio".

23:15

Spalletti: "Questo gruppo è il migliore che ho a disposizione"

Inizia la conferenza stampa del ct Spalletti: "Bisogna andare ad analizzare i fatti accaduti. Siamo stati poco determinati a fare le cose, un po' leggeri. Sul primo gol abbiamo perso la palla sul cambio di gioco mentre c'era la possibilità di fare altri due passaggi vicini e poi hanno trovato degli spazi. Si poteva fare di più a livello difensivo, individualmente. Abbiamo perso tante palle sulla trequarti, dovevamo arrivare di più sui quinti e invece ci siamo affollati troppo al centro. A livello individuale difensivo in tutti e tre i gol dobbiamo essere più determinati, più cattivi. Perché poi sì è stato contropiede, ma non siamo mai stati in inferiorità numerica. Anche sul terzo gol dopo la palla persa da Tonali con la linea difensiva eravamo abbastanza bassi, li abbiamo affrontati con gli uomini sbagliati e nei modi sbagliati. Si fanno delle letture sbagliate e ci sono atteggiamenti che devono essere più carichi di muscoli, di determinazione. Siamo stati sotto livello. Poi noi abbiamo bisogno di avere un po' di entusiasmo, di livello individuale. Dobbiamo mettere qualcosa di più, altrimenti qualcosa bisogna cambiare. Ritengo questo gruppo importante, il migliore che oggi ho a disposizione".

23:08

Thorsby esulta: "Vittoria storica per noi"

Le parole del centrocampista del Genoa Thorsby: "Non ce lo aspettavamo, siamo molto contenti. Vittoria storica, la qualificazione è ancora dura ma è stato uno step importante stasera. Abbiamo fatto bene, con tanta energia. Sappiamo che abbiamo giocatori forti davanti, siamo contenti e ora vediamo le prossime partite. Siamo molto contenti e vogliamo crescere ancora. E' ancora lunga, vediamo le prossime partite".

23:03

Batosta Italia, Donnarumma è una furia

22:59

Coppola: "Abbiamo sbagliato, dobbiamo dare di più tutti"

Le parole di Coppola nel post-partita: "Io migliore in campo? 3-0 e io sono difensore, sicuramente c'è anche la mia di colpa. Penso che abbiamo sbagliato passaggi anche semplici sui quali hanno fatto ripartenze, dovevamo interpretarla in modo diverso. Se analizziamo i giocatori non possiamo dire che sono più forti di noi. Dobbiamo dare di più tutti. Abbiamo interpretato e valutato male. La linea difensiva, io mi prendo le mie parti perché potevo far meglio. Loro hanno velocità davanti, abbiamo sbagliato. I gol sono tutti simili e vengono da inserimenti non seguiti".

22:53

Spalletti: "Parlerò con Gravina"

Ancora Spalletti: "Parlerò con Gravina sulle intenzioni che ho e sulle scelte che faccio. Ci vuole morale a sostenere le qualità tecniche di un calciatore. Dopo una prestazione del genere ti fai diverse domande e ti rendi che ci sono delle complicazioni, che vanno affrontate”.

22:52

Italia, c'è già lo spettro dei playoff

Per rimontare la Norvegia (in testa al girone con 9 punti e +10 di differenza reti) servirà vincere tutte le partite e ribaltare il risultato contro i norvegesi. Si fa strada già la strada che porta ai playoff di marzo per andare al Mondiale.

22:49

Dura contestazione dei tifosi azzurri a Norvegia

I quasi 1000 tifosi azzurri all'Ullevaal Stadion si fanno sentire: cori contro la squadra e Spalletti al triplice fischio.

22:46

Donnarumma: "Non ci sono spiegazioni, i tifosi non meritano questo"

Il capitano Donnarumma nel post-partita: "Una partita del genere non si spiega, sono qui perché ho tanto rispetto ma non ci sono spiegazioni. Dobbiamo renderci conto della prestazione di stasera, i tifosi non si meritano questo. Facciamoci un esame di coscienza, dobbiamo uscirne tutti insieme. La forza per reagire deve scattare da noi, siamo l'Italia, queste partite non sono accettabili. Ognuno deve fare mea culpa, poi se ne è esce tutti insieme, serve rimanere uniti".

22:44

Spalletti: "Andiamo avanti con questo gruppo e questo progetto"

Il ct Spalletti nel post-partita: "Come si spiega una partita del genere? Abbiamo preso quel primo gol che era evitabile, poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà. E poi è stato tutto più difficile. Dopo il 2-0 si sono ripiegati, aspettavano nella loro metà ed era difficile trovare spazi. La mancanza di giocatori per l'1 contro 1 fa la differenza. Questo è un gruppo che ho scelto e ci vado avanti. C'è da migliorare, non possiamo dare vantaggi come quelli di stasera. Si va avanti con questo gruppo e questo progetto, è il migliore che abbiamo valutato".

22:40

È finita, l'Italia perde 3-0 contro la Norvegia

Triplice fischio all'Ullevaal Stadion: l'Italia perde 3-0 contro la Norvegia. Serata da incubo per gli azzurri, disfatta che rischia di rovinare subito il percorso per la qualificazione ai prosismi Mondiali.

