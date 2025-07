Gattuso continua il suo 'tour': il ct azzurro in visita all'Inter con Buffon e Bonucci

APPIANO GENTILE - Prosegue il tour dei ritiri delle squadre di Serie A per il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso che, dopo aver fatto visita nei giorni scorsi alla Roma di Gian Piero Gasperini a Trigoria e alla Juve di Igor Tudor alla Continassa, oggi (28 luglio) si è recato nel quartier generale dell'Inter ad Appiano Gentile, dove intanto è stato presentato il nuovo allenatore Cristian Chivu e il presidente Beppe Marotta ha risposto alle domande dei cronisti sul mercato e in particolare sulla trattativa con l'Atalanta per Lookman.