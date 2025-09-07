Gattuso diretta conferenza prima di Israele-Italia con Tonali: segui tutto LIVE

Dopo il convincente 5-0 sull'Estonia, prosegue il cammino dell'Italia nelle qualificazioni per il Mondiale del 2026: domani in Ungheria gli Azzurri se la vedranno contro Isreale e alla vigilia del match il commissario tecnico Gattuso e Sandro Tonali presentano la gara davanti ai giornalisti. Segui la diretta testuale della conferenza stampa su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:41
Israele-Italia, arbitra lo sloveno Vincic
18:27
Nel frattempo l'Italvolley femminile è campione del Mondo
18:13
Altro che muscoli, l’Italia di Gattuso regala gioco e gol. E quella tentazione con Israele…
17:59
La classifica del girone dell'Italia
- 1. Norvegia: 12 punti (4 partite)
- 2. Israele: 9 punti (4 partite)
- 3. Italia: 6 punti (3 partite)
- 4. Estonia: 3 punti (5 partite)
- 5. Moldavia: 0 punti (4 partite)
17:45
Attesa per la conferenza stampa
La conferenza stampa del commissario tecnico Gennaro Gattuso avrà inizio alle 18:45. Con lui ci sarà Sandro Tonali.