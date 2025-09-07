Gattuso diretta conferenza prima di Israele-Italia con Tonali: segui tutto LIVE

Dopo il convincente 5-0 sull'Estonia, prosegue il cammino dell' Italia nelle qualificazioni per il Mondiale del 2026 : domani in Ungheria gli Azzurri se la vedranno contro Isreale e alla vigilia del match il commissario tecnico Gattuso e Sandro Tonali presentano la gara davanti ai giornalisti. Segui la diretta testuale della conferenza stampa su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

18:41

Israele-Italia, arbitra lo sloveno Vincic

Ufficiale la designazione in vista del quarto impegno della Nazionale in queste qualificazioni per i Mondiali del 2026: I PRECEDENTI!

18:27

Nel frattempo l'Italvolley femminile è campione del Mondo

L'Italia di Gattuso spera di qualificarsi ai Mondiali, nel frattempo l'Italvolley di Velasco è diventata campione del mondo in Thailandia: LEGGI QUI!

18:13

Altro che muscoli, l’Italia di Gattuso regala gioco e gol. E quella tentazione con Israele…

Non solo grinta e “cuore”, l’Italia ha messo in mostra trame e tanti tiri. Kean e Retegui insieme anche a Debrecen? LEGGI QUI!

17:59

La classifica del girone dell'Italia

1. Norvegia: 12 punti (4 partite)

2. Israele: 9 punti (4 partite)

3. Italia: 6 punti (3 partite)

4. Estonia: 3 punti (5 partite)

5. Moldavia: 0 punti (4 partite)

17:45

Attesa per la conferenza stampa

La conferenza stampa del commissario tecnico Gennaro Gattuso avrà inizio alle 18:45. Con lui ci sarà Sandro Tonali.

Debrecen - Ungheria