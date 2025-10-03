Italia, i convocati di Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele: chi sono i debuttanti  

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei ventisette giocatori convocati per questa sosta per le nazionali. L'Italia è chiamata a due impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: sabato 11 ottobre prevista la partita a Tallin contro l'Estonia, mentre martedì 14 a Udine gli Azzurri sfideranno Israele. Prima chiamata per due calciatori: Nicolussi Caviglia della Fiorentina e Cambiaghi del Bologna.
Italia, i convocati di Gattuso
Nella lista di Gattuso due ritorni in Azzurro: Gabbia e Cristante. I due calciatori mancavano dalle convocazioni da ottobre 2024 (il difensore rossonero) e da giugno dello stesso anno (il centrocampista giallorosso).
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham).
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).
ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).