Italia, i convocati di Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele: chi sono i debuttanti  

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei ventisette giocatori convocati per questa sosta per le nazionali. L'Italia è chiamata a due impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: sabato 11 ottobre prevista la partita a Tallin contro l'Estonia, mentre martedì 14 a Udine gli Azzurri sfideranno Israele. Prima chiamata per due calciatori: Nicolussi Caviglia della Fiorentina e Cambiaghi del Bologna.