Italia, allarme ammonizioni: perché i cartellini gialli con Moldavia e Norvegia spaventano così tanto Gattuso

CHISINAU (Moldavia) - Un palazzo decadente e di edilizia sovietica, adornato da un murales, sovrasta lo Stadionul Zimbru, neppure diecimila posti di capienza e soltanto tre file di seggiolini sulla tribuna opposta a quella centrale. Chissà in quanti si affacceranno dalle finestre per vedere la partita tra l a Moldavia di Popescu e l’Italia. Al Mapei di Reggio Emilia, il 9 giugno scorso , ci fecero soffrire prima di arrendersi alla doppietta di Raspadori e Cambiaso . Un gol annullato e qualche parata di Donnarumma aiutarono Spalletti, da ct esonerato in panchina, a sfangarla.

I diffidati sono tre

Gli azzurri sono partiti nel pomeriggio da Firenze e hanno raggiunto Chisinau poco prima delle ore 18. Cambiaghi, infortunato al polpaccio e già rientrato a Bologna, non è salito sul charter dell’Italia. Barella, squalificato, questa sera troverà posto in tribuna dove dovrebbero accomodarsi anche Calafiori, lievemente affaticato ma recuperabile per la Norvegia, e Caprile, quarto portiere alla prima convocazione. Tutti gli altri tra campo e panchina, compresi Cambiaso, Frattesi e Tonali, i tre diffidati. Un eventuale cartellino giallo li estrometterebbe dalla sfida con la Norvegia (oltre 56.000 biglietti venduti). Se dovessero restare in diffida dopo la Moldavia, Gattuso rifletterà bene e farà attenzione domenica a San Siro. Tonali resterà fuori, Cambiaso e Frattesi vedremo. Anche chi dovesse essere ammonito stasera a Chisinau entrerebbe in diffida. Un’ammonizione con la Norvegia farebbe scattare un turno di stop da scontare nella semifinale dei playoff. Restano pendenti le squalifiche. Diffide e cartellini gialli, invece, si azzerano in previsione degli spareggi. L’eventuale finale per il Mondiale, da stabilire per sorteggio giovedì 20 a Zurigo, si giocherà il 31 marzo. In caso di pareggio dopo 90 minuti, supplementari e rigori.