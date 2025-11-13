Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia, allarme ammonizioni: perché i cartellini gialli con Moldavia e Norvegia spaventano così tanto Gattuso

Il commissario tecnico azzurro studia la strategia per gestire il rischio per i diffidati in vista dei playoff di marzo
Fabrizio Patania
3 min
TagsItaliaMoldaviaDiffidati
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

CHISINAU (Moldavia) - Un palazzo decadente e di edilizia sovietica, adornato da un murales, sovrasta lo Stadionul Zimbru, neppure diecimila posti di capienza e soltanto tre file di seggiolini sulla tribuna opposta a quella centrale. Chissà in quanti si affacceranno dalle finestre per vedere la partita tra la Moldavia di Popescu e l’Italia. Al Mapei di Reggio Emilia, il 9 giugno scorso, ci fecero soffrire prima di arrendersi alla doppietta di Raspadori e Cambiaso. Un gol annullato e qualche parata di Donnarumma aiutarono Spalletti, da ct esonerato in panchina, a sfangarla.  

I diffidati sono tre

Gli azzurri sono partiti nel pomeriggio da Firenze e hanno raggiunto Chisinau poco prima delle ore 18. Cambiaghi, infortunato al polpaccio e già rientrato a Bologna, non è salito sul charter dell’Italia. Barella, squalificato, questa sera troverà posto in tribuna dove dovrebbero accomodarsi anche Calafiori, lievemente affaticato ma recuperabile per la Norvegia, e Caprile, quarto portiere alla prima convocazione. Tutti gli altri tra campo e panchina, compresi Cambiaso, Frattesi e Tonali, i tre diffidati. Un eventuale cartellino giallo li estrometterebbe dalla sfida con la Norvegia (oltre 56.000 biglietti venduti). Se dovessero restare in diffida dopo la Moldavia, Gattuso rifletterà bene e farà attenzione domenica a San Siro. Tonali resterà fuori, Cambiaso e Frattesi vedremo. Anche chi dovesse essere ammonito stasera a Chisinau entrerebbe in diffida. Un’ammonizione con la Norvegia farebbe scattare un turno di stop da scontare nella semifinale dei playoff. Restano pendenti le squalifiche. Diffide e cartellini gialli, invece, si azzerano in previsione degli spareggi. L’eventuale finale per il Mondiale, da stabilire per sorteggio giovedì 20 a Zurigo, si giocherà il 31 marzo. In caso di pareggio dopo 90 minuti, supplementari e rigori. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

L’Italia spera in uno scenario clamorosoLe parole di Gattuso per Sinner e Musetti
Unisciti alla community