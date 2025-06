Italia-Moldavia diretta, qualificazione Mondiali 2026: l'ultima partita del ct Spalletti live

Dopo la disastrosa sconfitta in Norvegia, l' Italia torna in campo per la seconda partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. A Reggio Emilia arriva la Moldavia , reduce da due sconfitte nelle prime due partite del girone. Sfida speciale per Luciano Spalletti che siederà sulla panchina della Nazionale italiana per l'ultima volta dopo l'esonero arrivato in seguito alla trasferta di Oslo. L'allenatore vuole lasciare gli Azzurri con una vittoria per ridare luce alle speranze di qualificazione diretta e per concludere al meglio la sua esperienza da ct. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:25

Buffon: "La qualificazione al Mondiale è un obbligo"

Anche il capo delegazione degli Azzurri Gianluigi Buffon ha parlato nel pre partita a Rai Sport: "Spalletti si è concentrato solo su questa partita, siamo stati con lui anche ieri e oggi. Siamo insieme fianco a fianco e l’ha preparata nel miglior modo possibile perché il grado di preparazione è da top. E’ una gara molto importante, dalla quale dobbiamo uscire vincitori per fare l’ultimo regalo a Luciano. Qualificazione al Mondiale? La squadra deve farcela, perché è un obbligo. Ci sono partite nelle quali incontri avversari più o meno forti. Stasera sono convinto che si riscatterà e farà una partita di livello perché è quello che ci attendiamo".

20:20

Spalletti: "Esonero cosa corretta, anche se qualcuno mette il veleno"

Spalletti ha parlato prima della partita a Rai Sport: "La reazione del gruppo la vedrò dopo sul campo, ieri ho comunicato che era successo questo e i giocatori erano già tutti a chiedere a amici e procuratori. Visto che ormai c'era quell'aria lì abbiamo deciso di fare così. Che l'abbia detto l'uno o l'altro cambia poco, è la sostanza che conta. Ci sarei rimasto se me lo avessero nascosto perché io ho dato tutto. Poi non sono stato bravo a fare i risultati, poi c'è chi ci mette il veleno però l'esonero è stata una cosa corretta. L'Italia ha dei buoni calciatori, che possono tranquillamente andare al Mondiale, è un po' la situazione ereditata quando sono arrivato. È a rischio la qualificazione, ma ci sono tutte le carte in regola per qualificarsi sennò me la lasciate e si vede. Parlerà il campo".

20:15

20:10

20:00

19:50

19:40

19:35

19:30

Moldavia, la formazione ufficiale

MOLDAVIA (4-2-3-1): Avram; Dumbravanu, Mudrac, Baboglo, Reabciuk; Platica, Ionita; Postolachi, Caimacov, Bodisteanu; Nicolaescu. Ct: Clescenco.

19:24

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct: Spalletti.

19:20

19:10

19:00

18:55

La storia sorride agli Azzurri

Il bilancio storico contro la Moldavia sorride all'Italia: cinque le partite disputate finora tra le due nazionali, quattro nelle qualificazioni ai Mondiali e un’amichevole, tutte vinte dagli Azzurri. Il punteggio complessivo è di 15-2; tra le squadre contro cui vantano il 100% di successi, soltanto contro Malta (10/10) ed Estonia (7/7) la Nazionale italiana ha giocato più match.

18:50

Il bilancio di Spalletti da ct

Con quella di questa sera, Luciano Spalletti arriverà a quota 24 partite sulla panchina della Nazionale tra amichevoli, Europeo, Nations League e qualificazioni. L'allenatore con l'Italia ha conquistato la qualificazione all'Europeo battendo l'Ucraina ai playoff e la final four nell'ultima edizione della Nations League. Nel mezzo la pesante eliminazione agli ottavi dell'Europeo contro la Svizzera fino alla sconfitta contro la Norvegia che è stata decisiva per il suo esonero e che potrebbe compromettere il cammino dell'Italia verso il Mondiale del 2026 negli Stati Uniti.

18:45

Italia-Moldavia, cresce l'attesa

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida tra Italia e Moldavia, seconda gara degli Azzurri nel percordo di qualificazione al Mondiale 2026. Partita speciale per Luciano Spalletti che siederà sulla panchina della Nazionale italiana per l'ultima volta dopo la disastrosa sconfitta contro la Norvegia e l'esonero. Fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Mapei Stadium - Reggio Emilia